Захарова прокомментировала запрет на вещание "России-РТР" в Латвии

Запрет на вещание телеканала "Россия-РТР" в Латвии является политическим демаршем, грубо нарушающим свободу слова. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала "Россия-РТР" как политический демарш, грубо нарушающий международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений", - приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Захарова напомнила, что российские телеканалы "уже не первый год подвергаются в Латвии рестриктивным мерам под различными надуманными предлогами". В этот раз поводом для запрета на вещание стали заявления, сделанные в ходе дискуссии во время программы "60 минут". По словам Захаровой, для таких передач это характерное явление. "Острая риторика является неизбежным элементом полноценного и демократического диалога, в котором представлены противоположные точки зрения", - отметила дипломат. Национальный совет по электронным СМИ Латвии воспользовался этой формальной причиной, чтобы на год запретить ретрансляцию на территории страны телеканала "Россия-РТР". "Считаем выдвинутые медиарегулятором в очередной раз обвинения предвзятыми и политически ангажированными. На это, в частности, безошибочно указывает отсутствие аналогичной реакции латвийского медиарегулятора на не менее чувствительный контент, распространяемый западными информационными источниками", - заявила Захарова.

По ее мнению, за запретом российских телеканалов прослеживается "упорное стремление Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, русский язык, а также всякое инакомыслие из национального информационного пространства". Таким образом, Латвия нарушает взятые на себя обязательства по обеспечению прав человека и свободы слова.

"Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество должным образом отреагировать на репрессивную политику Латвии в области медиарегулирования, а также двойные стандарты в обеспечении прав иностранных медиа и собственных граждан", - заявила Захарова.