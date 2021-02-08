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08.02.2021 16:57
Рубрика: Экономика

Зарегистрировать СМИ теперь можно на портале госуслуг

Текст: Ирина Алпатова
Оформить разрешительные документы для регистрации средства массовой информации в Роскомнадзоре теперь можно онлайн прямо на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Кроме Роскомнадзора оформление разрешений на портал госуслуг перевели Росавиация и Минпромторг. Теперь онлайн можно поставить на учет беспилотник со взлетной массой 30 кг, а также оформить лицензии и другие разрешительные документы на экспорт и импорт продукции.

Фото: istock
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"Мы существенно упростили процесс получения разрешений как на стороне заявителя, так и на стороне ведомства. По нашей оценке, в результате этой работы удастся сократить до 70 тысяч ежегодных личных визитов в органы власти", - сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев. Сейчас по указанным услугам поступает более 35 тысяч обращений в год.

Перевод услуг в онлайн формат позволит существенно сократить время получения разрешений. Так, заполнение электронной формы на постановку беспилотника на учет займет на более 30 минут, а срок получения разрешение в сфере внешнеэкономической деятельности сократится с 15 до 10 рабочий дней. Кроме того, заинтересованные ведомства смогут получать информацию о выданных разрешениях из электронного реестра, что исключает возможность подделки разрешительных документов, отмечает замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

До конца 2021 года еще 12 ведомств должны перевести выдачу разрешений в электронный формат (всего 47 разрешений, наиболее востребованных гражданами и представителями бизнеса).

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