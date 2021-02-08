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08.02.2021 18:21
Рубрика: Культура

"Золотая Маска" открывает программу региональных спектаклей "Лолитой" Мариинки

Текст: Инга Бугулова
Фестиваль "Золотая Маска" продолжает представлять зрителям спектакли конкурсной программы нового сезона. Одна из интереснейших постановок - "Лолита" Мариинского театра, которую покажут на Исторической сцене Большого театра 8 февраля. За дирижерским пультом - Валерий Гергиев.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

"Лолита" словацкого режиссера Славы Даубнеровой выдвинута на Премию "Золотая Маска" в нескольких номинациях: "Лучший спектакль в опере", "Лучшая женская роль в опере" (Пелагея Куренная), "Лучшая мужская роль опере" (Александр Михайлов и Петр Соколов).
Пять театральных премьер февраля

- Нам кажется невероятно важным и символичным, что показ спектаклей-номинантов "Золотой Маски" из других городов открывается этой масштабной, визуально насыщенной и яркой постановкой. Роман Набокова "Лолита", сложный и трагический сам по себе, здесь переведен на язык музыкального сочинения, что невероятно и под силу только гению Родиона Щедрина, - говорит генеральный директор Фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина.

По словам Валерия Гергиева, "Лолита" - уникальный случай, "который объединил двух творцов, Владимира Набокова и Родиона Щедрина":

- В этом произведении принято искать что-то темное, демоническое. Мне же хотелось углубиться в поисках красоты, заложенной в партитуре. В этой музыке много светлых моментов, которые проявляются и в спектакле. В нем отражены трагические, но одновременно глубочайшие психологические искания русского театра, русской литературы и русской музыки.

Фото: iStock
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Фестиваль "Золотая Маска" проходит в этом году уже в 27-й раз, спектакли традиционно представляют с февраля по апрель. В номинации "Лучший спектакль в опере" помимо "Лолиты" Мариинского театра также выдвинуты постановки "Дидона и Эней" и "Садко" Большого театра, "Жестокие дети" Детского музыкального театра им. Н. Сац, "Книга Серафима" и "Октавия. Трепанация" Электротеатра Станиславский, "Похождения повесы" Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Церемония вручения Премии "Золотая Маска" запланирована на 22 апреля 2021 года в Концертном зале "Зарядье".

Культура Театр Музыкальный театр Фестиваль "Золотая маска"

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