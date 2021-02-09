С 12 февраля начнутся рейсы в Казахстан по маршруту Москва - Алматы, сообщает пресс-служба компании. Кроме того, с 10 февраля увеличивается частота полетов в Нур-Султан, которые будут выполняться дважды в неделю. С 15 февраля возобновляются рейсы в Армению (Москва - Ереван), а с 17 февраля - в Азербайджан (Москва - Баку). Рейсы в Индию по маршруту Москва - Дели будут выполняться с 12 февраля дважды в неделю.

Кроме того, авиакомпания увеличивает частоту полётов в Бишкек до трех раз в неделю и в Минск до пяти раз в неделю. С 14 февраля также начинаются регулярные полёты по маршруту Санкт-Петербург - Минск - Санкт-Петербург. Полёты будет выполнять дочерняя авиакомпания "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота". Россия возобновила прямые авиарейсы в Грецию и Сингапур При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения, подчеркивается в сообщении авиакомпании. Актуальные данные размещены в специальном разделе на сайте "Аэрофлота".