Любимова прокомментировала назначение нового худрука "Гоголь-центра"

Новым художественным руководителем столичного театра "Гоголь-центр" станет актер и режиссер Алексей Агранович. О назначении сообщили в Департаменте культуры Москвы.

"Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя" с 26 февраля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Министр культуры РФ Ольга Любимова поддержала назначение Аграновича на должность худрука "Гоголь-центра". "Это очень хорошая новость. Искренне поздравляю Алексея Аграновича с новой должностью и желаю ему больших успехов", - сказала министр во время "Делового завтрака" в "Российской газете". (Интервью с министром культуры Ольгой Любимовой будет опубликовано в ближайших номерах "РГ").

Алексей Агранович - актер, режиссер и продюсер. Еще во время учебы во ВГИКе он участвовал в организации Международного студенческого кинофестиваля. Его опыт режиссуры и продюсирования - это более ста церемоний и шоу, в том числе и церемонии открытия и закрытия ММКФ, "Кинотавра", "Золотого орла", ТЭФИ. Также Агранович является генеральным продюсером сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток" и калининградского международного кинофестиваля "Край Света. Запад".