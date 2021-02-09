Любимова прокомментировала назначение нового худрука "Гоголь-центра"

Новости

В Башкирии менеджера банка задержали за хищение более 13 млн рублей 16:00
Под Брянском нелегальных мигрантов поймали с помощью дронов 15:54
В Крым придут снегопады и морозы до минус 15 градусов 15:48
Путин обсудит с членами правительства институт банкротства 15:44
Синоптики пересмотрят температурные нормы в 2021 году 15:42
Госдума повышает штрафы за нарушение правил обработки персональных данных 15:42
Вильфанд призвал не ждать быстрой весны в средней полосе России 15:40
Минфин ответил на сообщения о введении минимальных цен на пиво 15:36
Подлодки типа "Лада" вооружат ракетами "Калибр" 15:15
Решетников: Ставка ипотеки должна зависеть от доходов населения 15:08
Эсеры предлагают отменить коэффициенты за отсутствие счетчиков воды 15:08
В вологодском отделе полиции инструктор съел поддельные документы 15:06
Решетников: Реальные доходы граждан должны расти темпами 2,5% в год 15:01
Правительство продлит ввоз комплектов и наборов товаров без маркировки 14:59
Минфин предложил обнулить ввозные пошлины на бриллианты 14:59
Упакованную воду включили в перечень подлежащих маркировке товаров 14:53
Володин: Правительство отчитается в Госдуме в апреле 14:52
Психолог: От чего зависит благополучие людей 14:47
"Газпром" прокомментировал ситуацию с обеспечением газом Калининграда 14:40
Истребитель ВКС России обманул ПВО, спрятавшись за ракетоносец 14:20
Решетников посоветовал малому бизнесу актуализировать ОКВЭДы 14:18
Ан-12 совершил жесткую посадку на Итурупе 14:17
Бортников: В России выстроена надежная система защиты объектов энергетики 14:15
В Петербурге открытие новых станций метро перенесли на 2024 год 14:11
Песков заявил о постоянном выделении средств на соцподдержку 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 14:44
Рубрика: Культура

Любимова прокомментировала назначение нового худрука "Гоголь-центра"

Текст: Наталья Лебедева
Новым художественным руководителем столичного театра "Гоголь-центр" станет актер и режиссер Алексей Агранович. О назначении сообщили в Департаменте культуры Москвы.
Актер и режиссер Алексей Агранович. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актер и режиссер Алексей Агранович. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актер и режиссер Алексей Агранович. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя" с 26 февраля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра"

Министр культуры РФ Ольга Любимова поддержала назначение Аграновича на должность худрука "Гоголь-центра". "Это очень хорошая новость. Искренне поздравляю Алексея Аграновича с новой должностью и желаю ему больших успехов", - сказала министр во время "Делового завтрака" в "Российской газете". (Интервью с министром культуры Ольгой Любимовой будет опубликовано в ближайших номерах "РГ").

Алексей Агранович - актер, режиссер и продюсер. Еще во время учебы во ВГИКе он участвовал в организации Международного студенческого кинофестиваля. Его опыт режиссуры и продюсирования - это более ста церемоний и шоу, в том числе и церемонии открытия и закрытия ММКФ, "Кинотавра", "Золотого орла", ТЭФИ. Также Агранович является генеральным продюсером сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток" и калининградского международного кинофестиваля "Край Света. Запад".

Культура Театр Драматический театр

Главное сегодня

Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий
Захарова: Сторонники Навального - не оппозиция, а агенты влияния НАТО
Ан-12 совершил жесткую посадку на Итурупе
СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году
К каким ограничениям нужно быть готовым, собираясь в кинотеатр
Зачем братья Торсуевы собираются построить монастырь в Сибири