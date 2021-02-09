Современные ракеты, гиперзвуковые и роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления, другие новейшие средства защиты наши военные обязательно используют в случае агрессии против России.

Об этом на оперативно-мобилизационном сборе руководящего состава армии и флота заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Такие сборы руководители Вооруженных сил устраивают главным образом для того, чтобы оценить эффективность действующей системы управления войсками и обсудить способы ведения боевых действий.

Приглашают высший комсостав и в течение трех дней как бы сажают генералов и адмиралов за парту. Практическая часть, разумеется, тоже есть. В этом году к такой своеобразной учебе привлекли более 350 человек. Перед ними вчера выступил Сергей Шойгу.

Министр обороны, в частности, заявил, что в нашей стране укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования.

К таким, напомним, относится авиационный "Кинжал". Известно, что эскадрилья перехватчиков МиГ-31К с такими комплексами несет дежурство в Южном военном округе с декабря 2017 года. А с апреля 2018 года самолеты МиГ-31К осуществляют регулярные полеты над Черным и Каспийским морями.

По мнению Сергея Шойгу, войска следует учить на боевом опыте, в том числе приобретенном нашими офицерами в Сирии. Министр напомнил, что там было реализовано немало способов и приемов ведения боевых действий, которые ранее не применялись.

А еще, по его мнению, миротворческая операция в Нагорном Карабахе подтвердила высокое мастерство наших командиров.

Сергей Шойгу отметил, что сейчас продолжается развитие армии и флота, в том числе нашей ядерной триады. "На боевое дежурство заступают новейшие ракетные комплексы, оснащенные современными средствами преодоления противоракетной обороны.

Шойгу говорил о внедрении технологий искусственного интеллекта в новое оружие

Исходя из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах, военной наукой разрабатываются новые способы применения войск", - заявил министр.

Он отметил, что в боевой учебе в войсках все шире используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления. Как это было запланировано, в прошлом году доля современного вооружения и военной техники в войсках превысила 70 процентов.

"Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных сил", - поставил задачу министр обороны.

Он объявил, что на этих сборах в центре внимания будут вопросы прикрытия своих войск, противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам.

"Также уделим внимание развитию системы боевой подготовки и перспективным методикам проведения двусторонних тактических учений", - сообщил Сергей Шойгу.

Еще одной особенностью этого сбора станет стратегическая двусторонняя командно-штабная военная игра.

"В завершение на полигоне Алабино отработаем организацию боевых действий с применением Единой системы управления тактического звена", - сообщил министр обороны.