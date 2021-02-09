В День науки получила аккредитацию аспирантура Московской духовной академии

Стало известно, что на старте Года науки и технологий в России получила государственную аккредитацию аспирантура Московской духовной академии.

Как отмечается на сайте учебного заведения Русской православной церкви, экспертная группа Рособрнадзора подтвердила, что содержание и качество подготовки обучающихся в аспирантуре Московской духовной академии соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.

Теперь все аспиранты академии, имеющие диплом о высшем образовании государственного образца, получат возможность защищать свои работы в диссертационном совете, утвержденном ВАК, и претендовать на степень кандидата теологии.

Напомним, что за несколько лет до этого решением президиума Высшей аттестационной комиссии в перечень научных специальностей была официально включена теология.

Выпускникам аспирантуры прошлых лет, сообщается на сайте Московской духовной академии, "будет предоставлена возможность зачисления на аккредитованную программу для прохождения государственной итоговой аттестации с последующим выходом на защиту" в диссертационном совете по теологии.