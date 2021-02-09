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09.02.2021 21:50
Рубрика: Спорт

Охота на "Тигрес"

В финале клубного ЧМ "Бавария" встретится с командой из Мексики
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Стали известны финалисты клубного чемпионата мира, проходящего в Катаре. За трофей поборются "Бавария" и мексиканский "Тигрес". Матч состоится 11 февраля.
В финал клубного ЧМ "Баварию" вывел Роберт Левандовски, оформивший дубль в матче с "Аль-Ахли". Фото: AP В финал клубного ЧМ "Баварию" вывел Роберт Левандовски, оформивший дубль в матче с "Аль-Ахли". Фото: AP
В финал клубного ЧМ "Баварию" вывел Роберт Левандовски, оформивший дубль в матче с "Аль-Ахли". Фото: AP

Безусловно, главным фаворитом турнира является мюнхенская команда. Она подтвердила свой статус в полуфинале, уверенно обыграв "Аль-Ахли" (Египет) со счетом 2:0. Как и положено, оба мяча забил лучший игрок мира прошлого года по версии ФИФА Роберт Левандовски.

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- Клубный чемпионат мира - особенный турнир, и мы готовы к нему. Хотим завоевать титул и сказать самим себе, что "Бавария" выиграла все, что только могла. Это станет одним из главных достижений в истории футбола, - приводит слова Левандовского официальный сайт ФИФА.

Со всей серьезностью к турниру в Катаре подошел и рулевой "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

- Мы соответствовали статусу фаворита и заслуженно вышли в финал. Конечно, хотим завоевать трофей. Если нам это удастся, то команда завершит выдающийся сезон шестым титулом. Даже с учетом выдающейся истории "Баварии" для клуба это был бы невероятный успех, - уверен Флик.

В финале мюнхенцев будет поджидать "Тигрес", который в полуфинале достаточно неожиданно обыграл обладателя Кубка Либертадорес бразильский "Палмейрас" (1:0). К слову, впервые в истории представитель Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) примет участие в решающем матче клубного ЧМ.

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К слову, за "Тигрес" выступает бывший полузащитник московского "Спартака" Рафаэл Кариока. В общей сложности он провел за "красно-белых" шесть лет (2009-2015). Из других известных имен в составе мексиканцев обращает на себя внимание экс-форвард сборной Франции и "Марселя" Андре-Пьер Жиньяк.

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