"Бавария" и "Тигрес" сыграют в финале клубного чемпионата мира

Определились финалисты клубного чемпионата мира по футболу. В решающем матче встретятся "Бавария" и "Тигрес".

Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сильнейший клуб Европы "Бавария" встречалась с египетским клубом "Аль-Ахли". В каждом из таймов клуб из Мюнхена забил по голу в ворота соперника. На 17-й и 86-й минутах отличился Роберт Левандовский.

В первом полуфинале ранее мексиканский "Тигрес" переиграл бразильский "Палмейрас" со счетом 1:0.

Финал состоится 11 февраля.