Берлинский кинофестиваль начал открывать свои козыри

Берлинский международный кинофестиваль начал объявлять программу своего 71-го выпуска, который пройдет в виртуальном формате в начале марта.

В афише короткометражного конкурса от России представлен 8-минутный анимационный фильм "Вадим на прогулке" режиссера-экспериментатора Саши Свирского о бунте главного персонажа, который пытается стряхнуть с себя морок унылых офисных будней. Режиссер известен такими признанными в мире картинами, как "Мой галактический двойник Галактион" (участвовал в Берлинском фестивале 2020 года), "Про бабу, которая хотела улететь", "Девственный ветер", "Крот". Всего в этой секции участвуют 20 картин из 17 стран.

В программе "Форум" среди 17 конкурсных картин участвует дебютный фильм "Дочь рыбака" петербургского режиссера, дебютантки в полнометражном кино Юлдус Бахтиозины. Ее героиня - продавщица рыбной лавки Полина Щукина. После исчезновения младшего брата она впадает в сумеречное состояние и ждет сказки, которая оборачивается невеселой современной былью. Критики видят в картине продолжение стилистики Параджанова и Хамдамова.

Как подчеркивают организаторы фестиваля, главной темой программы стала хрупкость и непредсказуемость судеб современного мира, а ведущей стилистикой - размытые грани между игровым кино и документалистикой.