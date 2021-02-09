Берлинский кинофестиваль начал открывать свои козыри

Новости

В преддверии 60-летия полета Гагарина в Оренбурге родился Космос 17:34
Тарантино назвал "Джокера" с Хоакином Фениксом "монотонным" 17:28
Работы художника Поплавского покажут в Музее Великой Отечественной в Минске 17:22
В Подмосковье ребенку на голову упала глыба льда 17:21
Вышел трейлер "Конька-горбунка" с Михаилом Ефремовым в роли царя 17:11
Названы участники конкурса трехочковых на "Матч Звезд" по баскетболу 17:10
Видео: СК показал еще одного задержанного участника незаконной акции 17:09
Что делать, если на кассе пробили "не тот" ценник 16:55
Создатель "Рика и Морти" сделает мультсериал про Древнюю Грецию 16:55
Минтруд предложил удвоить инвалидам объем услуг по сурдопереводу 16:54
Госдума поддержала штрафы для IT-ресурсов за санкции против российских СМИ 16:18
Цены на жилье в Новой Москве выросли на треть 16:18
Дела о домашнем насилии в РФ могут поручить дознавателям 16:16
В Азербайджане исследуют комбинацию "Спутника V" и вакцины AstraZeneca 16:15
"Спутник V" зарегистрирован к применению в Пакистане 16:10
В Башкирии менеджера банка задержали за хищение более 13 млн рублей 16:00
Под Брянском нелегальных мигрантов поймали с помощью дронов 15:54
В Крым придут снегопады и морозы до минус 15 градусов 15:48
Путин обсудит с членами правительства институт банкротства 15:44
Синоптики пересмотрят температурные нормы в 2021 году 15:42
Госдума повышает штрафы за нарушение правил обработки персональных данных 15:42
Вильфанд призвал не ждать быстрой весны в средней полосе России 15:40
Минфин ответил на сообщения о введении минимальных цен на пиво 15:36
Подлодки типа "Лада" вооружат ракетами "Калибр" 15:15
Решетников: Ставка ипотеки должна зависеть от доходов населения 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 16:39
Рубрика: Культура

Берлинский кинофестиваль начал открывать свои козыри

Текст: Валерий Кичин
Берлинский международный кинофестиваль начал объявлять программу своего 71-го выпуска, который пройдет в виртуальном формате в начале марта.
Кадр из фильма "Дочь рыбака". Фото: КиноПоиск Кадр из фильма "Дочь рыбака". Фото: КиноПоиск
Кадр из фильма "Дочь рыбака". Фото: КиноПоиск

В афише короткометражного конкурса от России представлен 8-минутный анимационный фильм "Вадим на прогулке" режиссера-экспериментатора Саши Свирского о бунте главного персонажа, который пытается стряхнуть с себя морок унылых офисных будней. Режиссер известен такими признанными в мире картинами, как "Мой галактический двойник Галактион" (участвовал в Берлинском фестивале 2020 года), "Про бабу, которая хотела улететь", "Девственный ветер", "Крот". Всего в этой секции участвуют 20 картин из 17 стран.

Фото: bondit
"Проклятие ведьмы" дошло до экранов России

В программе "Форум" среди 17 конкурсных картин участвует дебютный фильм "Дочь рыбака" петербургского режиссера, дебютантки в полнометражном кино Юлдус Бахтиозины. Ее героиня - продавщица рыбной лавки Полина Щукина. После исчезновения младшего брата она впадает в сумеречное состояние и ждет сказки, которая оборачивается невеселой современной былью. Критики видят в картине продолжение стилистики Параджанова и Хамдамова.

Как подчеркивают организаторы фестиваля, главной темой программы стала хрупкость и непредсказуемость судеб современного мира, а ведущей стилистикой - размытые грани между игровым кино и документалистикой.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий
Захарова: Сторонники Навального - не оппозиция, а агенты влияния НАТО
Ан-12 совершил жесткую посадку на Итурупе
Эксперты ВОЗ: Лабораторное происхождение COVID-19 маловероятно
СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту
К каким ограничениям нужно быть готовым, собираясь в кинотеатр
Зачем братья Торсуевы собираются построить монастырь в Сибири