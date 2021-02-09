Генеральному директору ФБГУ "Редакция "Российской газеты"

П.А. Негоице

Главному редактору "Российской газеты"

В.А. Фронину

Уважаемые товарищи!

Мне очень захотелось обратиться к вам со словами благодарности за выпускаемые вами издания. Я работаю библиотекарем в исправительном учреждении, где отбывают наказание осужденные женщины. Среди множества выписываемых ими газет и журналов самой востребованной является, конечно, "Российская газета", которую всегда прочитывают полностью от первой до последней страницы.

При отсутствии интернета в подобных нашему заведениях благодаря вашей газете можно познакомиться с самыми свежими новостями; только здесь можно узнать о новых законах и внесенных в них изменениях, что для нашего контингента является очень актуальной информацией. Именно поэтому в библиотеке колонии бережно сохраняются подшивки "Российской газеты" за несколько лет.

Хочется отдельно поблагодарить за исторический научно-популярный журнал "Родина". Многие женщины познакомились с ним только сейчас, оказавшись в ограниченных условиях и не имея возможности пользоваться современными интернет-ресурсами.

Каждый месяц, после получения очередного номера, в культурно-досуговом центре нашего учреждения проходит своеобразная презентация "Родины". Сколько удивительно интересных сведений получают наши женщины! Особенно хорошим помощником журнал был в этом юбилейном году, посвященном 75-летию Великой Победы.

Большая часть воспитательных мероприятий, проведенных в течение года, была приурочена к этой знаменательной дате. Используя статьи журнала, воспитательным отделом было проведено немало познавательных лекций, читательских конференций и исторических вестников. Представленный на страницах издания уникальный материал не мог не оставить свой след в душах читателей, ведь тем самым пополнялся багаж исторических знаний о героических страницах нашего Отечества. Еще раз вам большое спасибо за интересный, красочный, увлекательный журнал, ставший теперь одним из любимейших для наших женщин, который они с удовольствием читают, а после освобождения из мест лишения свободы будут обязательно рекомендовать и другим.

Приятным событием для отбывающих наказание женщин стала также акция льготной подписки на 2021 год, проведенная вашим издательством. Очень признательны вам за это; в результате такой акции подшивка "Российской газеты" будет теперь и в каждом отряде колонии.

Еще раз спасибо за все!

Желаем вам дальнейших творческих успехов и много благодарных преданных читателей!

С уважением - Тюнина Людмила Георгиевна, библиотекарь ФКУ ИК-7 УФСИН России по Калужской области