В одном из ключевых матчей игровой недели регулярного чемпионата Единой лиги, предшествующей назначенному на 14 февраля "Матчу всех Звезд", краснодарский "Локомотив-Кубань" на выезде одолел подмосковные "Химки" - 92:90.

Гости успешно начали встречу и по итогам стартовой четверти лидировали с разнице в девять очков - 28:19. К большому перерыву преимущество "железнодорожников" подросло до "плюс 13" - 50:37. Однако хозяева площадки не сдавались, бросились в затяжную, хотя и не всегда успешную погоню. Значительно сократив отставание, подопечные недавно назначенного на пост главного тренера подмосковной команды Андрея Мальцева снова ушли в большой минус и за пять с половиной минут до сирены о завершении основного времени игры уступали 65:77.

Финишный рывок химчан получился мощным. Попадания Вячеслава Зайцева, Джордана Мики и точный дальний бросок в исполнении Алексея Шведа очень быстро возродили интригу. Когда после очередной "трехи" неутомимого Шведа перевес "Локо" оказался минимальным (81:80), наставник краснодарцев Евгений Пашутин вынужден был взять тайм-аут.

Концовка матча получилась драматичной и крайне увлекательной. Когда с интервалом в несколько секунд меткими выстрелами из-за дуги обменялись литовский легионер кубанцев Мантас Калниетис и ветеран "Химок" Сергей Моня, казалось, что дополнительной пятиминутки для определения сильнейшего никак не избежать - 90:90 за семь секунд до окончания четверти. И все же Найджелу Уильяму-Госсу, пришедшему в стан "Локо" по ходу нынешнего сезона, удалось за считаные мгновения до сирены поразить цель!

Лучшими бомбардирами у победителей стали Миндаугас Кузминскас (24 очка), Кевин Херви (21), в рядах "Химок" отличились Алексей Швед (27+10 результативных передач) и Джордан Мики (20).

- Сложная игра вышла. Мы знаем, что "Химки" даже в отсутствие некоторых игроков являются очень сильной командой, - сказал наставник "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин. - У соперника солидный состав, это талантливый коллектив с хорошей атакой с периметра, у всех снайперов показатели за 40 процентов трехочковых, что они и показали в последней четверти. Готовились к Шведу и старались, насколько это возможно, оказать ему сопротивление, чтобы он атаковал через руки. Однако Алексей все равно набрал 27 очков. Зато мы выиграли подбор, сделали много передач.

В чемпионате лидируют: "Зенит" (Санкт-Петербург) - 14 побед - 1 поражение, УНИКС (Казань) - 12-4, ЦСКА - 10-4, "Локомотив-Кубань" - 10-6, "Зелена-Гура" (Польша) - 10-8.

Где будем смотреть

10 февраля, среда, "Матч ТВ"

18.40 УНИКС - "Зенит" (СПб). Прямая трансляция.