Более половины россиян низко оценивают свои знания в ИТ

Более половины работающих россиян (51%) считают, что имеют низкий уровень навыков и знаний в сфере информационных технологий. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Всего 13% респондентов оценивают свои знания в этой сфере высоко, 33% - средне. По данным исследования, высоко оценивать свои навыки склонны молодые люди до 35 лет, люди с высшим образованием и мужчины.

Кроме того, половина работающих уверены, что могли бы найти более высокооплачиваемую работу, если бы лучше разбирались в технологиях. Так считает 51% опрошенных.