Болгарская соцпартия призвала к запрету шествия националистов

Болгарская социалистическая партия (БСП) приняла декларацию, осуждающую ежегодное факельное шествие ультраправых сил памяти генерала Христо Лукова.

"В очередной раз мы можем стать свидетелями одной из позорнейших акций в современной истории, - говорится в заявлении БСП. - Наш долг заключается в противостоянии экстремизму, фашизму, расизму, ксенофобии, антисемитизму и всем другим формам дискриминации".

Социалисты призывают все остальные политические партии Болгарии также осудить вопиющее мероприятие, призванное героизировать Лукова - открытого приверженца нацистской идеологии. В БСП убеждены, что акция противоречит конституции балканской республики, а также идёт вразрез с ценностями болгарского общества.

Отметим, что в прошлом году впервые за 17 лет само шествие допущено не было. Это, однако, не помешало сторонникам генерала возложить цветы у мемориальной доски, установленной возле дома Лукова в Софии, где он был ликвидирован в 1943 году.