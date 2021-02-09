Борис Титов: Рост цен на жилье связан со сложностями в строительстве

В защиту льготной ипотеки выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает радио "Комсомольская правда".

Предложение Банка России по сворачиванию льготной ипотеки связано с растущими ценами на рынке и неким его "перегревом", отметил он. Однако причинами "перегрева", по его мнению, является не собственно рост спроса, а несоответствие предложения выросшему спросу.

Отставание темпов строительства происходит из-за перехода на проектное финансирование, которое, по мнению Титова, не совсем продумано. В 800 городах сейчас не строится ничего, подчеркнул он. 45% кредитов застройщикам выдано в Москве, 10% в Московской области, 7,5% в Санкт-Петербурге. Остальные 37,5% приходятся сразу на 69 городов. В 13 регионах вообще отсутствует проектное финансирование, привел данные Титов.

Нужно, по его мнению, менять концепцию финансирования региональных девелоперов. Также нужно упрощать требования к строительству жилых домов. "Если убрать половину этих требований, то дома не станут рушиться, а жилье станет значительно дешевле, я вас уверяю. Потому что сегодня явно избыточные требования существуют. Нельзя, конечно, жертвовать качеством стройки, это точно, но должны разумные люди посмотреть на то, что сегодня действительно требуется, а что можно убрать", - подытожил омбудсмен.