Бортников: В России выстроена надежная система защиты объектов энергетики

На заседании Национального антитеррористического комитета в Москве были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов энергетической и атомной отраслей. Как заявил на совещании руководитель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников, "благодаря реализации по инициативе Комитета комплекса организационных и практических мер выстроена эффективная система защиты объектов энергетики".

В частности, он отметил, что обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК и атомной энергетики способствуют их оснащение современными инженерно-техническими средствами. Кроме того, по словам руководителя НАК, этому помогает и повышение степени готовности сил охраны и аварийно-спасательных служб к действиям при угрозе совершения терактов. А также обеспечение надлежащего уровня профессиональной подготовки должностных лиц, которые задействованы в этой работе.

По итогам совещания, как сообщили корреспонденту "РГ" в Информцентре НАК, был выработан комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование антитеррористической защищенности объектов ТЭК и атомной энергетики.