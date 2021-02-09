Новости

В США начался второй процесс импичмента в отношении Трампа 22:00
В США пять человек пострадали после стрельбы в больнице 21:47
ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей 21:32
В четверг в Греции в закроются школы и промтоварные магазины 21:27
Судьям рекомендовали не обсуждать в соцсетях политику и судебные процессы 21:21
Число безработных в РФ сократилось на 300 тысяч 21:14
У Елизаветы II родился девятый по счету правнук 21:07
За год ликвидированы 22 свалки и вредных полигона 21:04
Зак Снайдер показал, как выглядит Джокер в новой "Лиге справедливости" 20:54
Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом 20:40
Куба готовится к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса 20:32
Сербский министр: Российская вакцина сегодня дороже золота 20:31
Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру 20:27
В Иране заявили об эффективности "Спутника V" 20:25
Матч Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "МЮ" пройдет в Турине 20:16
Депутат от КПРФ предложил учитывать ипотеку при признании семьи малоимущей 20:04
Telegram-канал Трампа-младшего набрал более 1 миллиона подписчиков 19:57
Болгарская соцпартия призвала к запрету шествия националистов 19:31
"Ход королевы" может получить второй сезон 19:17
В московском метро под поездом погиб человек 19:07
Российские ученые планируют пополнить таблицу Менделеева тремя элементами 19:06
Отток капитала из РФ сократился до 8 млрд долларов в январе 19:02
Худрука МХАТа Эдуарда Боякова выписали после операции 18:53
У 3,4% строящихся домов высок риск стать проблемными 18:38
В Москве грузовик снес пешеходов 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 21:35
Рубрика: Спорт

Продолжит гонку

Хэмилтон остался в "Мерседесе"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон продлил контракт с "Мерседесом". Правда, лишь на сезон-2021.

Это будет уже девятый год сотрудничества сторон. Шесть из семи своих чемпионских титулов британец выиграл именно с "Мерседесом". Победа в "королевских гонках" в минувшем сезоне позволила британцу сравняться с легендарным Михаэлем Шумахером.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Этап "Формулы-1" в Сочи пройдет с 24 по 26 сентября

Однако вокруг затянувшегося подписания нового соглашения ходило много слухов. Но руководитель "Мерседеса" Тото Вольф их решительно опроверг. Вольф заявил, что Хэмилтон не настаивал на праве вето при выборе напарника, что ранее в СМИ интерпретировали как нежелание Льюиса видеть в команде Макса Ферстаппена. Требований о проценте от призовых "Мерседеса", по словам Вольфа, тоже не поступало.

Между тем британское издание The Sun опубликовало зарплаты пилотов "Ф-1" в сезоне-2021. Рейтинг, конечно, возглавил Хэмилтон, который получит 40 миллионов фунтов, или 55 миллионов долларов.

Спорт Формула-1

Главное сегодня

Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий
"Газпром" подтвердил сроки достройки "Северного потока-2" в водах Дании
РФ впервые за 30 лет не примет участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам
Собянин: В Москве за три года будет построено около сотни школ и детсадов
МИД РФ: Украина отказывается от "Спутника V" в угоду Западу
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса