Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон продлил контракт с "Мерседесом". Правда, лишь на сезон-2021.

Это будет уже девятый год сотрудничества сторон. Шесть из семи своих чемпионских титулов британец выиграл именно с "Мерседесом". Победа в "королевских гонках" в минувшем сезоне позволила британцу сравняться с легендарным Михаэлем Шумахером.

Однако вокруг затянувшегося подписания нового соглашения ходило много слухов. Но руководитель "Мерседеса" Тото Вольф их решительно опроверг. Вольф заявил, что Хэмилтон не настаивал на праве вето при выборе напарника, что ранее в СМИ интерпретировали как нежелание Льюиса видеть в команде Макса Ферстаппена. Требований о проценте от призовых "Мерседеса", по словам Вольфа, тоже не поступало.

Между тем британское издание The Sun опубликовало зарплаты пилотов "Ф-1" в сезоне-2021. Рейтинг, конечно, возглавил Хэмилтон, который получит 40 миллионов фунтов, или 55 миллионов долларов.