Число безработных в РФ сократилось на 300 тысяч

В России официально зарегистрировано 2,5 млн безработных, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

К концу этого года рынок труда должен вернуться к показателям 2019 года, напомнили в ведомстве цель, поставленную президентом. Это значит, что необходимо трудоустроить еще миллион безработных. К концу 2020 года, начиная с августа, численность безработных снизилась на 400 тысяч человек. По данным Росстата, уровень безработицы на конец декабря составлял 5,9% (4,4 млн граждан). "Если говорить о количестве безработных, зарегистрированных в центрах занятости, то их число сейчас составляет менее 2,5 млн человек. Это на 300 тысяч человек меньше, чем в декабре прошлого года", - сообщили в Минтруде.

Одной из ключевых мер сокращения безработицы станет обучение. Люди без профессионального образования - наиболее уязвимая категория на рынке труда. Они составляют 60,5% в общей численности официально зарегистрированных безработных, подчеркивают в ведомстве.

Не менее 115 тысяч человек планируется переобучить в рамках нацпроекта "Демография". Разработаны мероприятия по переподготовке граждан. Программы будут формироваться по уже имеющимся и перспективным вакансиям. Это позволит подготовить еще около 54 тысяч человек. Кроме того, в каждом регионе составлена адресная программа по восстановлению занятости с учетом территориальной специфики. На это заложено около 21 млрд рублей.