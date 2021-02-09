Что делать, если на кассе пробили "не тот" ценник

За последний год в Москве 76 магазинов и торговых ИП оштрафовали за обвес и обсчет покупателей. Как рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора, общая сумма штрафов превысила 1,5 млн рублей. Так что же делать, если на кассе пробили "не тот" чек? Попробуем разобраться с экспертами.

Самое интересное, что на обсчетах и обвесах попадаются не только мелкие лавочки, но даже и крупные предприятия. Один из самых резонансных случаев произошел недавно на севере Москвы. Вафельный хлеб с отрубями - всего по 29.90 - почему бы и не купить? Но 29 рублей 90 копеек были только на ценнике. На кассе же этот продукт отсканировался по цене почти 44 рубля. Мелочь, а неприятно, и покупатель пошел жаловаться в Роспотребнадзор.

Действительно, эта ситуация регулируется законом, рассказала "РГ" адвокат Марина Симанова. И по большому счету можно даже не тратить время на переписку с разными ведомствами, а разобраться, что называется, на месте. "Если вас обсчитали, нужно приглашать руководителей магазина, чтобы они сделали сверку в кассе, и вернули сумму обсчета", - объяснила правовед. Более того, если продавцы откажутся от сверки, вы можете обратиться в полицию.

Дело в том, что в Гражданском Кодексе есть понятие оферта, то есть задокументированное предложение. Ценник - это и есть та самая оферта, а не просто бумажка, разъясняют в управлении. И продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.

В столичном управлении Роспотребнадзора отмечают, что магазин обязан вернуть деньги, даже если вы уже расплатились за товар с "ошибочным" ценником. А что делать, если ценники перепутаны? Например, если под сливочным маслом расположен ценник от йогурта. В таком случае тоже не мешает обратиться с претензией к администрации магазина - закон дает вам полное право на это.

Как отмечает адвокат Марина Симанова, в КоАП для спорных случаев есть статья 14.7 "Обман потребителей", которая предусматривает штрафы для магазинов. В упомянутой истории, например, обсчет на 14 рублей обошелся магазину в 40 тысяч - именно такой штраф наложен на юридическое лицо.