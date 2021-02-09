Что мешает россиянам уехать жить за город

Все больше россиян хотели бы жить за городом. Но вкладываться в строительство частного дома страшно и людям, которые не уверены в своих доходах, и банкам, которые до сих пор неохотно выдают кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О тенденциях на рынке частного жилья в интервью "РГ" рассказал Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

За последний год порыв жителей мегаполисов к жизни на своей земле приобрел особый размах. Фото: Сергей Михеев

Нужно ли регулировать порыв граждан к загородной жизни?

Николай Николаев: Без доработки законодательства не обойтись. Сегодня практически все документы в жилищной сфере направлены на развитие многоэтажного строительства. Все они так или иначе развивают урбанистические тенденции, а не жилье за городом.

У нас должна быть стратегия развития ИЖС. Сейчас сложно судить, насколько спрос, который возник, является долгосрочным. Я не склонен переоценивать этот бум. Да, действительно, был очень большой спрос, связанный с вынужденной изоляцией. Кроме того, в очередной раз сыграла свою роль дачная амнистия - когда заканчивается ее срок, люди начинают регистрировать ранее построенные дома. В статистике они отражаются как новые, в итоге мы имеем рост.

Какие препятствия есть для увеличения объемов частного домостроения?

Николай Николаев: Рабочие места прежде всего в городах. У Москвы и Московской области есть единая концепция транспортной доступности, а если мы возьмем другие города, там нет метро и развитой системы электричек. За городом не хватает школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов. Это все проблемы, которые мы не решим, просто запустив школьные автобусы. Поэтому я и говорю о необходимости исследования рынка, стратегии. Прежде чем закладывать бюджет на эти цели, мы должны быть уверены, что эта инфраструктура будет востребована.

Весь 2020 год с рынка "вымывались" хорошие участки. Нужно ли дополнительно высвобождать земли под частную застройку?

Николай Николаев: Высвобождение земель происходит постоянно. Правительственная комиссия смотрит за эффективностью использования земельных участков, которые являются государственной собственностью, и вовлекает их в оборот. Каждый месяц обсуждаются заявки регионов на то, чтобы те или иные земли, которые принадлежат государству, вовлекать в оборот, в том числе и в ИЖС. Но земля сама по себе чаще всего не является привлекательной. Она становится такой, когда обеспечена инфраструктурой, когда на ней есть возможность строительства. Важно не только находить такие участки, но и создавать, вкладываясь в инфраструктуру, коммуникации. Для начала я бы сконцентрировал свое внимание не на пустой земле, а на той, что уже освоена. У нас есть поселки, в которых люди хотели бы постоянно жить, но не имеют возможности.

Например, дачные поселки, которые становятся местом постоянного жительства людей, особенно если они удачно расположены. Но они не являются населенными пунктами. В них нет школ, социальной инфраструктуры. Если они станут населенными пунктами, то муниципалитет должен будет решать вопросы их социального обеспечения, дорожной инфраструктуры. Если мы приходим к выводу, что нам важно развивать ИЖС, увеличивать число проживающих за городом, тогда надо ставить вопрос о помощи муниципалитетам и включать такие дачные поселки в число населенных пунктов. Это как один из примеров. Большое количество земельных участков было выделено многодетным семьям в рамках исполнения майских указов президента. Не все, но многие из них не были обеспечены инфраструктурой. В итоге люди стали создавать инфраструктуру сами, продавать землю или использовать ее под огороды, картошку сажать.

Поддержку правительства получила инициатива распространения ипотеки на деревянное домостроение. Она и сейчас не запрещена. Но что мешает банкам выдавать кредиты?

Николай Николаев: Им нужны типовые подходы в оценке залогов и рисков. В многоквартирном строительстве есть основные типы квартир, целые серии типовых домов, оценивать их просто. Если же мы говорим об индивидуальном жилищном строительстве, то здесь никакого типового подхода нет.

Как можно помочь развитию ипотеки на ИЖС?

Николай Николаев: Те инструменты, которые развиваются в области долевого строительства, могут быть распространены и на ИЖС: эскроу-счета, проектное финансирование. Можно пойти дальше. У нас два года работает единая информационная система жилищного строительства. В ней есть информация обо всех стройках, проектах многоквартирных домов. Возможно, имеет смысл расширить эту практику на рынок индивидуального жилья. Тогда о каждом доме можно будет узнать, кто его строит, насколько надежный это застройщик, сравнить цены.

Последнее время ИЖС неразрывно связано с развитием деревянного домостроения. Почему?

Николай Николаев: Это из важнейших направлений по стимулированию внутреннего спроса на продукцию из древесины. Материалы, из которых могут быть построены дома в России, сейчас уходят за рубеж. Очень серьезную роль должно сыграть поручение президента о запрете вывоза кругляка с 1 января 2022 года. В структуре экспорта где-то треть - это кругляк. И еще треть - это грубо обработанная древесина. Через 11 месяцев необработанное дерево перестанет пересекать границу нашей страны. За это время колоссальные объемы древесины необходимо перенаправить внутрь страны.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Жандарова

Что надо знать

Ольга Евстропова, член Ассоциации юристов России

Нормы и требования к ограждению (забору) земельного участка: Внешний забор может быть глухим, не более 2,2 м в высоту, не представлять угрозу для прохожих, при установке ленточного фундамента забора необходимо установить дренажные трубы.

Забор, разделяющий два участка, должен быть прозрачный (в виде сетки или решетки), не более 1,5 м в высоту для минимизации затенения соседнего участка. Забор толщиной более 5 см обязательно должен быть возведен на территории владельца участка. Расстояние между забором и любой постройкой на участке должно быть не менее 1 метра, расстояние до построек, где содержится мелкая скотина и птица, - не менее 4 м.

Расстояние от жилого дома до улицы - не менее 5 м, от проезжей части - не менее 3 м, хозяйственных построек - не менее 5 м от улицы и проезжей части.

Расстояние между домом и внутренним забором должно быть не менее 3 м; если крыльцо, навес или крыша выдаются более чем на 0,5 м, то расстояние надлежит мерить от выступающих элементов. Расстояние от технических построек и гаража до соседского забора должно быть не менее метра (если скат крыши выполнен в сторону своего участка), от кустарников - 1 м, от высоких деревьев - 4 м, от средних деревьев - 2 м. Расстояние санузла до забора определяется не менее чем 12 м; баня с душем должны быть расположены не менее чем на расстоянии 8 м от забора.

Расстояние между жилыми домами, расположенными на граничащих друг с другом земельных участках рассчитывается в зависимости от материала, из которого они построены, а именно:

- если оба дома - не менее 6 м;

- если один дом бетонный, а другой деревянный - не менее 8 м;

- если один дом сделан из камня (или другого подобного материала), а другой деревянный - не менее 10 м;

- если оба дома деревянные - не менее 15 м.

Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка составляют:

- от жилого дома до санузла - не менее 12 м;

- от жилого дома до компостной ямы - не менее 12 м;

- от жилого дома до бани - не менее 8 м;

- от жилого дома до септика - не менее 5 м.

Подготовил Владислав Куликов