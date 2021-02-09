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09.02.2021 19:40
Рубрика: Общество

Репетитор.NET

Как сломать систему натаскивания на ЕГЭ?
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Каждый четвертый российский родитель нанимает ребенку репетитора. Рынок дополнительного образования детей оценивается в 140-150 млрд рублей: большая часть этих денег уходит в руки частных преподавателей. Как сломать систему натаскивания на ЕГЭ? Каждому выпускнику - по 100 тысяч на репетиторов? И может ли искусственный интеллект их заменить? "Российская газета" раскладывает по полочкам самое важное, что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах.
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ксения Колесникова

Штурм 100 баллов

ЕГЭ и репетиторы - самая, пожалуй, обсуждаемая тема в любой семье, где есть школьники. Но настоящий ажиотаж вызвало предложение одного из депутатов: создать электронную репетиторскую платформу и выделять ученикам сертификаты по 100 тысяч рублей для подготовки. За счет бюджета.

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- Вижу здесь очень большие риски. Создать государственную систему репетиторства - значило бы фактически расписаться в бессилии школы. В том, что она со своей задачей не справилась. А это не так, - рассуждает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. - Большая часть старшеклассников берут частные уроки вовсе не потому, что рискуют не сдать выпускные экзамены. Цель репетиторства - натренировать на максимально высокий балл для поступления в вузы.

По данным Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, даже среди семей, которые оценили свое материальное положение как низкое, 18,2% опрошенных нанимают репетиторов. В 11-м классе около 60 процентов учащихся регулярно занимаются с частниками. А ведь кроме репетиторов есть еще и платные курсы при вузах, образовательные онлайн-платформы, которые показали фантастический рост аудитории. Для многих родителей дополнительные занятия детей давно уже стали важной статьей расходов, чем-то наравне с квартплатой.

По школьному тарифу

А все потому, что ЕГЭ - испытание с действительно высокими ставками. На кону сотни тысяч, а то и миллионы рублей из своего кармана, которые придется выложить за платное обучение в вузе, если ребенок не поступит на бюджет.

Средняя цена часового занятия по математике или английскому в Москве - примерно 1500-2000 рублей. В регионах можно найти хорошего преподавателя раза в два дешевле. Но - как повезет.

- Основной "ковидный" тренд - не только уход репетиторов в онлайн, но и приход на рынок новичков - непрофессионалов. Тех, кто частными уроками пытался компенсировать потерянный заработок. В итоге некоторые семьи деньги потратили, а качественных знаний дети так и не получили, - говорит директор ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко.

- Пандемия сильно подогрела эту тему. После удаленки репетиторы нужны многим. Моя старшая дочь в 9-м классе, и каждую неделю у нее занятие с преподавателем по математике, курсы по биологии. Иногда еще занимаемся химией, если тема сложная. В среднем выходит 8-10 тысяч рублей в месяц. А в 11-м классе придется брать уроки по всем предметам ЕГЭ, - говорит член экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования и науки Татьяна Суздальницкая. - Но это вовсе не значит, что школа плохая. Просто есть темы, которые ребенку нужно "разжевать". Я заканчивала школу много лет назад и уже тогда занималась с двумя преподавателями.

Сдаем и не сдаемся

- Конкуренция за место в хорошем вузе была и будет всегда . А пока есть конкуренция, будут и репетиторы, - рассуждает Татьяна Суздальницкая. - Тем более что сейчас хороший репетитор доступен онлайн.

- Сын занимается с частником с 4-го класса. Причины? Школьный учитель математики не понимал ребенка, считал его слабым и не замечал на уроках. В дневнике были тройки и двойки. К 7-му классу репетитору удалось вывести сына на твердую четверку, - делится мама из Перми Елена Носкова. - Потом мы целый год стояли в очереди к известному педагогу. Ценник был серьезный - полторы тысячи рублей за занятие. Но нормального контакта не получилось. А вот с третьим репетитором - повезло! Видим неравнодушие. Так что дело не только в ЕГЭ: школе не хватает индивидуального подхода. Если родителям будут давать сертификат в 100 тысяч рублей, никто не откажется: я уже потратила на репетиторов гораздо больше.

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- Подобные предложения - обычный популизм. Даже если предположить, что система образования получит подобные дополнительные средства, государству нет никакого смысла брать на себя риски частного бизнеса. Тем более - направлять эти деньги на репетиторские электронные платформы. Нет смысла создавать параллельную школе структуру, качество преподавания в которой невозможно проконтролировать, - убеждена Ирина Абанкина. - Другое дело - сертификаты на творческие, спортивные, научно-технические и другие развивающие кружки, которые уже действуют в 42 регионах России. Бесплатное для родителей допобразование не должно дублировать школьный материал.

ИИ спешит на помощь

В России создается государственная образовательная платформа "Моя школа", через которую и дети, и учителя получат бесплатный доступ к проверенным онлайн-урокам, электронным учебникам, интерактивным задачкам. Разработчики уверяют: для каждого школьника появится возможность выстроить индивидуальный образовательный маршрут. Более того, система искусственного интеллекта поможет сэкономить и на репетиторах.

- По каждой теме школьной программы создаются интерактивные проверочные материалы. Ученик сможет в любой момент сам пройти интерактивный тест, а система оперативно выдаст результат: какая тема идет на "отлично", а где знания нужно подтянуть, - рассказали разработчики в Федеральном институте цифровой трансформации в сфере образования. - Учитель видит данные и на их основе подбирает обучающий материал для конкретного ученика.

Ведь обычно в школе как бывает? Если ребенок, к примеру, болел и пропустил тему, ждать его никто не будет - класс уже пошел дальше. Подключаются родители: как могут, объясняют сами. Или нанимают репетиторов. Цифровая образовательная платформа может стать здесь серьезным помощником.

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Кроме того, система будет учитывать "цифровые следы" школьника. К примеру, какими предметами он интересуется больше всего - и предложить материалы для углубленного изучения. Не усвоил тему? Вот тебе полезный контент, чтобы закрыть пробелы.

Будут учитываться и пройденные уроки, и полученные отметки, и сложность выполненных заданий, а также результаты ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад, чемпионата WorldSkills. В пару кликов каждый ученик может сформировать свой портфель успехов и предоставить его в вуз.

Но позволит ли такая умная система в будущем вообще отказаться от ЕГЭ, а значит, и от натаскивания с репетиторами?

- Эта возможность уже обсуждается. Система государственной итоговой аттестации должна постепенно меняться: вузы не видят своего абитуриента за сухими цифрами по 100-балльной шкале. Единый экзамен не учитывает интерес детей к профессии, их способности к проектной деятельности, к работе в команде и много чего еще, - считает Ирина Абанкина. - В будущем все-таки должна существовать система оценки цифровых портфолио. Вузы смогут вырабатывать свои критерии их сопоставления и ранжирования.

Создать госсистему репетиторства - значило бы фактически расписаться в бессилии школы. В том, что она со своей задачей не справилась. А это не так

- С одной стороны, неверно оценивать успехи школы и детей только по результатам ЕГЭ. Если в начале года ученик делал в диктанте 15 ошибок, а в конце - только три - вот это настоящий прогресс. И его можно измерить с помощью новых технологий, - говорит Татьяна Клячко. - Но передавать абсолютно все функции человека искусственному интеллекту, доверить какому-то алгоритму решать будущее наших детей - утопия. Причем очень опасная. Всегда будут ребята, которых искусственный интеллект не сможет "просчитать". Да и подобных совершенных алгоритмов и систем еще не существует. Они строятся и оттачиваются десятилетиями. Думаю, до 2030 года искусственный интеллект точно не станет адекватной заменой ЕГЭ. Да и что будет после - большой вопрос.

Что, если не ЕГЭ?

Сегодня атаки на ЕГЭ все чаще становятся инструментом политической борьбы. И в его главную болевую точку - репетиторство - из раза в раз бьют популисты. Но есть ли адекватная альтернатива? - До ЕГЭ у вузов была монополия на подготовку детей к поступлению. Университеты зарабатывали на своих курсах, а преподаватели - на репетиторстве. Вернуть старую систему - значит вернуть высокие коррупционные риски, а заодно резко сократить образовательную мобильность внутри регионов, - говорит Татьяна Клячко. - Пока альтернативы ЕГЭ я не вижу. Несмотря на все недостатки этого экзамена. Учителя и ученики уже привыкли к ЕГЭ - система тонко настроилась. Не нужно ее ломать - дайте школе спокойно поработать хотя бы несколько лет без потрясений. Давайте не забывать и другое: ЕГЭ - это "социальный лифт", благодаря которому у ребят из провинции появилось больше шансов поступить в сильные столичные вузы.

Мнение

Алихан Динаев, учитель обществознания и права, руководитель педагогической мастерской ЧГПУ, "Учитель года России-2018":

- Школьный учитель при всем желании и таланте не может обеспечить в полной мере индивидуальный подход к ребенку. Когда у вас 30 старшеклассников, то индивидуальное обучение - это скорее недосягаемая цель и мечта, чем реальность. Но инициатива законодателей - выдавать сертификаты на репетиторство - кажется мне слишком сложной и дорогой. В прошлом году в РФ было 710 тысяч выпускников. Выделив каждому по 100 тысяч рублей, государство потратит 71 млрд рублей. Я-то только рад, если такие суммы будут направлены в систему образования и материально поддержат педагогов. Но думаю, что есть более эффективные способы их использования. Лучше отдать эти деньги школе, а не репетиторам или электронным платформам.

Тем более что с каждым годом появляется все больше бесплатных ресурсов по подготовке. Например, автор этих строк записал полный видеокурс на тему ЕГЭ по обществознанию, и он доступен каждому на YouTube. Интернет просто завален онлайн-уроками, видеокурсами, тестами, чек-листами, справочниками, пособиями, ментальными картами и другими материалами.

Официально

Комментарий Рособрнадзора:

- Государство оплачивает работу учителей, которые должны обеспечить освоение школьной программы, необходимой для сдачи экзаменов. Кроме того, у Рособрнадзора есть бесплатные общедоступные ресурсы для самостоятельной подготовки. Дополнительные занятия с репетиторами - это добровольный выбор родителей.

Общество Образование ЕГЭ в России

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