Что поможет жителям мегаполиса побороть бессонницу

Бывало ли у вас, что даже после тяжелейшего и стрессового дня невозможно спокойно уснуть? Если да, то вы не одиноки: примерно каждый пятый житель мегаполиса страдает бессонницей. Бороться с этим общим врагом теперь помогут высокие технологии.

Ученики предуниверсария Московского авиационного института изобрели уникальное устройство, позволяющее спокойно и быстро попасть в теплые объятия Морфея.

Запах, свет и темнота

"Идея пришла во время поездки в летний лагерь предуниверсария, - рассказал "РГ" руководитель проекта Максим Пьянков. - Было много активностей, впечатлений, никак не удавалось уснуть. Вот тогда мы и задумались над актуальной для многих проблемой". В команду разработчиков устройства вошли пятеро ребят из предуниверсария. Это особое образовательное учреждение при профильном вузе, где школьники могут получить необходимые для поступления знания. В предуниверсарии МАИ, где учатся изобретатели, начинают принимать ребят с 8-го класса. Максим Пьянков пришел сюда в 10-м классе и почти сразу начал реализовывать свой потенциал.

Ребята проконсультировались с сомнологами и выделили основные направления работы. Идея состояла в том, чтобы максимально воздействовать на все органы чувств, обеспечивая пользователю максимальный релакс. Устройство решили интегрировать в систему "Умного дома". Уже сейчас ею оснащают квартиры по всей стране. Благодаря высокоскоростному интернету такая техника управляет всеми энергопроцессами в квартире.

По внешнему виду прибор похож на умную колонку с расширенным функционалом. Например, он способен не только проигрывать нужный для засыпания трек, но и включать успокаивающее освещение. А в перспективе - и соответствующий запах в помещение добавит! Управляется это с мобильного приложения. То есть колонка благодаря настройкам в приложении в нужные моменты включает подсветку и звук. Постепенно система все это приглушает, и человек должен успокоиться и заснуть.

Сон с дымком

"Когда определялись со звуковой составляющей, решили остановиться на звуках костра, - говорит Максим Пьянков. - Это особенно успокаивает: чувствуешь себя будто бы где-то на даче, вдали от городской суеты". Мягкая подсветка колонки соответствует звуку: это оранжево-красный отблеск костра. Важной перспективой убаюкивающего гаджета изобретатели считают ароматическую составляющую. Для этого предусмотрен особый отсек умной колонки - туда заливается вода с ароматическими маслами. Как и во многих современных бытовых увлажнителях воздуха, в устройстве использован пьезоизлучатель - пластинка, вибрирующая на ультразвуковой частоте и разбивающая жидкость на маленькие капельки. Реализовать идеи удалось на базе детского технопарка "Траектория взлета", который работает при МАИ. Именно здесь была создала объемная модель устройства. Корпус "распечатали" на технопарковском 3D-принтере, здесь же собрали электронную "начинку" колонки. "В наших планах - расширять функционал аппарата, - добавил Максим Пьянков. - Мы уже тестируем некоторые функции "умного дома", например открывание и закрывание штор через радиомодули". По словам руководителя "Траектории взлета" Надежды Терентьевой, идея ребят является одной из самых перспективных разработок последнего времени. Следующий шаг - тестирование прибора. Пока его испытывали только сами изобретатели и подтвердили эффект. Осталось только вывести инновационный аппарат на широкое тестирование. А затем, если все пройдет успешно, нужно будет разместить приложение в App Store и Google Play.

Прибор сам включит звуки и свет костра. Фото: Александр Корольков

Фактор храпа

А что скажет научное сообщество? Ведущие сомнологи страны уверены, что ни один электрогаджет сам по себе не сможет решить проблему со сном. Однако электроника способна помочь добиться спокойного сна.

"Такой прибор может быть использован как один из способов расслабления, - рассказал "РГ" заведующий отделением сомнологии ФГБУ НКЦО ФМБА Александр Мельников. - Для лечения бессонницы необходим целый комплекс средств, в том числе психотерапия". С бессонницей так или иначе сталкиваются до 15-20 процентов людей по всему миру, но лечить ее идут немногие. Дело в том, что большинство просто не знают, куда идти, кому звонить. "Часто дело заканчивается назначением снотворного, то есть медикаментозной терапией, - отмечает Александр Мельников. - Однако это полностью не решает проблему, к тому же медикаменты могут вызвать привыкание".

Причем бессонница - далеко не единственное частое нарушение сна. Одним из самых распространенных является нарушение дыхания, говорит Александр Мельников. Оно отмечается у многих храпящих людей. Для диагностики и коррекции нарушений сна лучше всего обращаться к профильным специалистам-сомнологам, актуальный список медицинских центров можно посмотреть на портале rossleep.ru.

Кстати

Десять заповедей хорошего сна

1. Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время.

2. Избегайте избыточного потребления алкоголя за 4 часа до сна. Ограничьте или прекратите курение.

3. За 6 часов до сна исключите чай, кофе, энергетики.

4. Избегайте шоколада, тяжелой, острой и сладкой пищи за 4 часа до сна. Перед сном возможен легкий ужин.

5. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, но не перед самым сном.

6. Если у вас есть привычка спать днем, то это должно быть не больше 40 минут.

7. Обеспечьте комфорт в спальне - матрас, подушку, постельное белье.

8. Поддерживайте в спальне хорошую вентиляцию и комфортную температуру.

9. В спальне должно быть темно и тихо.

10. Постель - только для сна. Не превращайте ее в офис, дискуссионный клуб или кинотеатр.

Знаете ли вы, что...

- Человек - единственное млекопитающее, которое может произвольно отсрочить наступление сна.

- Чем выше над уровнем моря вы находитесь, тем более выражены нарушения сна. Предполагается, что это связано со снижением уровня кислорода и сопутствующими изменениями дыхания. Большинство приспосабливается к новой высоте над уровнем моря приблизительно за 2-3 недели.

- В целом физические упражнения облегчают засыпание и способствуют более здоровому сну. В то же время эпизодические тренировки или занятия непосредственно перед отходом ко сну могут сделать засыпание более трудным.

- Разведенные, овдовевшие и одинокие люди чаще жалуются на бессонницу.

- 6 из 10 специалистов-медиков считают, что у них недостаточно времени для обсуждения с пациентом проблем бессонницы во время врачебной консультации.