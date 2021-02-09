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09.02.2021 16:16
Рубрика: Власть

Дела о домашнем насилии в РФ могут поручить дознавателям

Текст: Владислав Куликов

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил ввести дознание по делам о причинении легкого вреда здоровью. Речь идет и о делах, связанных с домашним насилием.

Фото: Андрей Шапран / ТАСС
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Сегодня, если жертве нанесен легкий вред здоровью (это может быть ссадина или синяк), полиция не возбуждает дело. Причины - в процедурных правилах. Соответствующая статья относится к делам частного обвинения. Это значит, что жертва сама должна собирать доказательства и идти в суд. Из-за таких порядков правозащитники жалуются, что полиция часто не принимает мер, когда какой-нибудь семейный тиран распускает руки, но бьет не до крови. Семейное насилие у нас не декриминализировано. Поднимать руку на близких запрещено. Но в ряде случаев добиться наказания достаточно сложно. Инициатива Вячеслава Лебедева упрощает дело.

"По этим категориям дел не осуществляется дознание, и обязанность по сбору доказательств возлагается на потерпевших, которые не наделены публичными полномочиями, в большинстве не являются профессиональными юристами, нередко находятся в зависимом положении от обвиняемого, особенно по делам о домашнем насилии, и исполнение обязанности по сбору доказательств для них является крайне затруднительным. Предлагается отнести эти дела к делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание", - сказал Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.

В случае одобрения соответствующей инициативы, жертвам домашнего насилия будет достаточно написать заявление в полицию.

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