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09.02.2021 20:04
Рубрика: Власть

Депутат от КПРФ предложил учитывать ипотеку при признании семьи малоимущей

Текст: Ксения Воронцова
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Депутат от фракции КПРФ Олег Лебедев предлагает при признании граждан малоимущими учитывать не только их доходы, но и расходы на выплаты по ипотеке. Такой законопроект парламентарий внес во вторник в Госдуму.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Автор инициативы отмечает, что семьи, которые после выплат по кредиту за единственное жилье имеют доход ниже прожиточного минимума, не могут рассчитывать на какие-либо меры социальной поддержки.

"В этой связи законопроектом предлагается в расчете среднедушевого дохода семьи для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи учитывать не только доходы, но и расходы на выплаты по жилищным кредитным займам", - говорится в пояснительной записке. При этом ипотеку будут учитывать при расчете только в случае, если приобретенное помещение для семьи является единственным пригодным для проживания, поясняется в документе.

Также жилье должно будет соответствовать критериям, установленным правительством РФ. Депутат предлагает отнести к ним ограничение площади приобретенного жилья, предельную стоимость, намеренное ухудшение жилищных условий и другие критерии, исключающие возможность злоупотребления правом получения социальной помощи.

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