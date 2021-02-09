Ученые рассказали о преимуществах смарт-часов в диагностике COVID-19

Наручные устройства могут идентифицировать случаи COVID-19 раньше, чем традиционные методы диагностики, и могут помочь отслеживать и улучшать лечение болезни, сообщает eurekalert.org.

Исследователи из Mount Sinai показали, что незначительные изменения в вариабельности сердечного ритма (ВСР - изменение интервала между началами двух соседних сердечных циклов), измеренные с помощью смарт-часов одного известного бренда, могли указывать о признаках коронавируса за семь дней до того, как он был диагностирован с помощью мазка из носа.

В исследовании с апреля по сентябрь 2020 года принимали участие сотни медицинских работников. Они носили смарт - часы и ежедневно отвечали на вопросы через настраиваемое приложение.

Ежедневно снимались и показания ВСР, фиксировались и такие симптомы как жар или озноб, усталость или слабость, ломота в теле, сухой кашель, чихание, насморк, диарея, боль в горле, головная боль, одышка, потеря запаха или вкуса и зуд в глазах.