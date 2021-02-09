Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
21:17 09.02.2021
Российская газета - Неделя № 28(8379)

Азбука рантье

Для сдачи в аренду выгоднее покупать нежилые помещения

Для сдачи в аренду можно покупать не квартиры, а коммерческие помещения. Доход от этого может быть значительно выше. Однако нужно учитывать ряд нюансов.
Доход от коммерческой недвижимости в три раза выше, чем от квартиры. Фото: Photoxpress Доход от коммерческой недвижимости в три раза выше, чем от квартиры. Фото: Photoxpress
Доход от коммерческой недвижимости в три раза выше, чем от квартиры. Фото: Photoxpress

Какой доход?

За последний год многие вложили сбережения в квартиры, в том числе в расчете на сдачу в аренду. Но если доход от квартир у рантье около 4-6% от их стоимости в год, то средняя доходность от аренды ликвидной коммерческой недвижимости - 12-15%, отмечает руководитель направления коммерческой недвижимости компании "Этажи" Антон Лескин. Этот показатель варьируется от минимальных 8-9% до 22-28%. В топе - торговые помещения с сетевыми арендаторами, небольшой стрит-ретейл, реже - офисные помещения с крупными арендаторами и долгосрочными контрактами. Популярны также склады и производственные помещения, они окупаются за 5-6 лет. И не обязательно, чтобы они были в идеальном состоянии.

Экономические изменения по-разному влияют на интерес инвесторов к тому или иному сегменту недвижимости, отмечает первый заместитель гендиректора "Профис Недвижимости" Ольга Антонова. Внимание физлиц к инвестициям в жилье скорее связано с квалификацией инвестора: ему понятнее данный сегмент, а также очевидно, как им управлять.

Сколько нужно?

Стоимость коммерческой недвижимости нередко сопоставима со стоимостью квартиры аналогичной площади. "Можно приобрести квартиру в центре города стоимостью 5,5 миллиона рублей, и она будет приносить 32 тысячи рублей в месяц от сдачи в аренду, окупаемость составит около 14 лет, а доходность - порядка 6%, - приводит расчеты Лескин. - Коммерческую недвижимость в этом же регионе можно приобрести за 5 миллионов рублей с ежемесячным доходом от сдачи в аренду в 80 тысяч рублей. Срок окупаемости - около 5 лет, доходность порядка 18% годовых".

Что оплачивать?

Впрочем, в этих расчетах не учитываются затраты на коммунальные платежи и налоги. А они несколько меняют картину. Если налог на квартиру за 5 млн рублей составит около 5 тысяч рублей в год, то на коммерческую недвижимость - около 100 тысяч рублей. Кроме того, при покупке такой недвижимости и при уплате имущественного налога не предоставляются налоговые вычеты. В отличие от жилья не существует периода владения, после которого не начисляется налог на доход от перепродажи помещения.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Назван город России, где квартиры подорожали сильнее всего

Ставка имущественного налога на жилые помещения (его нужно платить ежегодно) может быть до 0,3% их кадастровой стоимости, сообщили в Федеральной налоговой службе. Если же недвижимость административно-делового, торгового и бытового назначения либо ее стоимость превышает 300 млн рублей, налог может доходить до 2% от кадастровой стоимости. Конкретные ставки определяют муниципалитеты, они могут варьировать их в зависимости от кадастровой стоимости и вида объекта.

"Ставку можно снизить, если оперировать недвижимостью как индивидуальный предприниматель, - отмечает Лескин. - Несмотря на то что такая стратегия тоже имеет ряд нюансов, нередко она позволяет сэкономить существенную сумму".

Значительно больше, чем в квартире, придется платить владельцам нежилых помещений и за коммунальные услуги.

Где купить?

При выборе коммерческого помещения для покупки и последующей сдачи в аренду забудьте о том, как выбирают квартиры. В случае с жильем ставку аренды часто определяет локация - чем ближе к центру города, тем, как правило, доход рантье выше. С коммерческой недвижимостью иначе: нередко выгодные и достаточно востребованные объекты можно найти на окраинах городов по невысоким ценам.

Кому сдавать?

"Найти платежеспособного арендатора на коммерческое помещение, как правило, сложнее, чем на жилье", - говорит первый заместитель гендиректора "Профис Недвижимости" Ольга Антонова. Однако искать придется не так часто - коммерсанты обычно арендуют площади сразу на несколько лет. "Физлица, решившие инвестировать в коммерческую недвижимость впервые, предпочитают покупать объекты уже с арендаторами", - говорит Лескин.

Инвестировать нужно в тот сегмент недвижимости, который для частного инвестора является более прогнозируемым и легким в управлении, считает Антонова. Для крупных инвесторов важно диверсифицировать портфель, имея в нем как высокодоходные активы с повышенным риском, так и более стабильные.

Сейчас читают

Ипотека
08:50

Январская ипотека поставила рекорды

Январская ипотека поставила рекорды

Выдача ипотеки в январе превышает прошлогодние показатели почти на четверть: с начала 2021 года, по предварительным данным, было выдано 96 тысяч кредитов на сумму 265 млрд рублей. Это рекордный результат для января за всю историю отечественной ипотеки

Энергетика
08.02.2021

Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении

Минэнерго: Рост оптовых цен на электроэнергию не скажется на населении

Рост оптовых цен на электричество в 2020 году не превысил инфляции, заявил заместитель министра энергетики Павел Сниккарс. И добавил, что стоимость электроэнергии на оптовом рынке не влияет на энерготарифы для населения

Ипотека
07.02.2021

Ипотека в Москве стала выгоднее аренды

Ипотека в Москве стала выгоднее аренды

Ипотека в прошлом году стала на четверть выгоднее аренды жилья. Если взять в расчет среднюю московскую квартиру, то платить за ее съем нужно примерно на 25% больше, чем проценты по кредиту