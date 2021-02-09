Эсеры предлагают отменить коэффициенты за отсутствие счетчиков воды

Повышающие коэффициенты, которые начисляют в случае отсутствия счетчиков воды, предлагается отменить. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым.

Лидер эсеров отметил, что авторы инициативы хотят защитить интересы граждан, которые живут в старых многоквартирных домах и из-за технических проблем не могут установить приборы учета, а также тех, кто не может поставить счетчики из-за финансовых трудностей. В документе предлагается исключить соответствующее положение статьи Жилищного кодекса о применении повышающих коэффициентов к нормативу потребления воды при расчете платы за коммунальную услугу. Также авторы инициативы хотят обязать сотрудников управляющих компаний определять, есть ли техническая возможность для установки таких приборов учета. За невыполнение этой обязанности предлагается ввести штрафные санкции.

"По всей стране еще много старых многоквартирных домов, в которых нельзя ставить счетчики по техническим причинам", - пояснил Миронов в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас люди сами должны доказать, что не могут поставить счетчик по техническим причинам.

Председатель "Справедливой России" рассказал о штрафах, которые предлагается ввести. "Сотрудников управляющих компаний - штрафовать на 50-100 тыс. рублей или дисквалифицировать их на срок до трех лет, а юридические лица - от 250 до 300 тыс. рублей", - написал он.