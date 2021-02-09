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09.02.2021 19:20
Рубрика: Общество

О прививках только официально

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Соцсеть "Фейсбук" теперь будет удалять те записи пользователей соцсети и принадлежащего ей сервиса "Инстаграм" о пандемии коронавируса, которые сочтет ложными или противоречащими официальным данным. При этом особый акцент в компании сделают на информации о вакцинации. В соцсети пояснили, что речь, например, идет о записях, в которых утверждается, что "COVID-19 был создан человеком, что вакцины от него неэффективны и даже опасны, что безопаснее переболеть, чем прививаться".

В "Фейсбук" утверждают, что критерии достоверности информации разрабатывают не самостоятельно, а консультируются с медицинскими организациями, в том числе с Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, "Фейсбук" предоставит бесплатное рекламное пространство для ссылок на официальные данные о коронавирусе и информацию о местах проведения вакцинации. Сначала эту практику запустят в Соединенных Штатах, а затем и в других странах. Необходимость жесткого модерирования объясняется общественности как одна из мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Фото: iStock
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Комментаторы полагают, что новая политика "Фейсбук" приведет к удалению различных страниц и сообществ, где собираются антипрививочники. В последние годы соцсети постоянно находятся в центре внимания по мере того, как ужесточают регулирование контента, размещаемого пользователями. В США это нередко вызывает острые споры в обществе. Сторонники свободы слова считают, что соцсети и так набирают все большую власть, а потому цензура с их стороны открывает возможность для злоупотреблений. Сторонники регуляции бьют тревогу из-за того, что соцсети с огромной аудиторией стали благодатным краем для распространения фейков всех мастей.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook Пандемия коронавируса COVID-19

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