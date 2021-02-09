Где услышать сразу 220 русских писателей

Предупреждаю: если вслушаться - пьянеешь. От того, что - воздух и простор, и легкое дыхание. А это наша родина, сынок. "Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов". "Плотный, скрипучий снег. Небо бледно-изумрудное. Шапками дым из труб. Клубами пар из мгновенно раскрытых дверей. Лица морозом словно укушены. И хлопотливый бег лошадок…" Слова обыкновенные, но стискивают сердце - не только тем, кто чересчур сентиментален. Почему? А потому что в них не просто школьные зазубренные "описания природы" - теплые слова, касаются чего-то своего, для каждого - по-своему родного. Вот эти - из Тургенева.

Но еще можно послушать строки Пушкина или Гоголя. Лермонтова или Чехова. Список впечатляет: Одоевский, Вересаев, Короленко, Лев Толстой, Лесков, Андреев, Цветаева, Платонов, Пришвин… Двести двадцать золотых имен объединились в аудиопроекте "Рассказы о России". Конечно, можно было и больше - но ведь нельзя объять необъятное.

Записали более 500 произведений (целиком или фрагментами) русских писателей. Все они доступны каждому желающему на официальном сайте проекта и в эфире радио "Книга".

Каждый фрагмент - как посвящение, признание в любви к своей Родине. Слова здесь не "дежурные" - идущие от самого сердца. Руководитель и голос проекта, главный редактор радио "Книга" Егор Серов объясняет просто: "Я за изначальное, классическое значение слова патриотизм. В этом слове - любовь и к Родине, и к матери, к могилам предков, друзьям, первой учительнице, соседке по парте, которую ты дергал за косу в первом классе… А как иначе? Как к этому всему можно быть равнодушным? Прожить, конечно, можно по-всякому - только без этих важных слов и чувств жизнь становится плоской. Лишается объема, глубины. По большому счету, смысла".

Тексты подбирали тщательно. "Важнейший из критериев для нас - красота русского языка и мысли, которые не должны оставить равнодушными современников, - говорит Серов. - Пожалуй, что исключением, звучащим не на современном, а на древнерусском, стала в проекте только "Повесть временных лет". Самая древняя, "первоначальная" русская летопись двенадцатого века. Не включить ее мы не могли. Все остальные - замечательные русские писатели трех последних веков".

Авторы проекта не просто знакомят или напоминают о лучших книгах о России, но и возвращают голос авторам полузабытым. Многие из них друг с другом воевали, разделялись на литературные лагеря и партии, славянофилы, западники, консерваторы и либералы - к ним приклеивали ярлыки, от которых непросто избавиться. "Эту несправедливость в отношении ко многим именам мы в своем проекте тоже стараемся исправить, насколько возможно", - объясняет Егор Серов.

Предыдущий большой проект, над которым работал Серов со своей командой, назывался "Забытые писатели России" - там возвращали из забвения 100 авторов позапрошлого века. На этот раз творческой команде понадобилось восемь месяцев, чтобы записать 110 часов фонограммы, создать сайт. За музыку отвечал композитор Валентин Овсянников. Более двухсот оригинальных портретов - работа художника Антона Гревцева. Решили миллион вопросов с наследниками, чтоб не нарушить ничьи авторские права. Зато теперь - все записи на сайте слушатели могут использовать без регистрации и каких-либо условий.

Конечно, не лишним будет напомнить. Запись записью, а книга книгой. Одно не заменит другого. "Жизнь стала слишком суетливой, даже бешеной. Читать некогда, все на бегу, картинки, пост в соцсети. Аудиокниги выручают - но частично. Знаете, как говорят: лучшее кино - то, которое "снимается" у нас в воображении, когда читаем книги и представляем себе, кто там, что, где и как", - делится главный редактор радио "Книга".

И добавляет. Разумеется, озвученные тексты - всего лишь версия актера, его прочтение. Кому-то эта версия окажется близка, кому-то нет. А чтобы стопроцентно совпадать - выход у нас один. Самим читать. Чтоб двое в комнате: я и Пушкин. Ну, или Тургенев.



