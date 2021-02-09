Новости

В США начался второй процесс импичмента в отношении Трампа 22:00
В США пять человек пострадали после стрельбы в больнице 21:47
ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей 21:32
В четверг в Греции в закроются школы и промтоварные магазины 21:27
Судьям рекомендовали не обсуждать в соцсетях политику и судебные процессы 21:21
Число безработных в РФ сократилось на 300 тысяч 21:14
У Елизаветы II родился девятый по счету правнук 21:07
За год ликвидированы 22 свалки и вредных полигона 21:04
Зак Снайдер показал, как выглядит Джокер в новой "Лиге справедливости" 20:54
Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом 20:40
Куба готовится к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса 20:32
Сербский министр: Российская вакцина сегодня дороже золота 20:31
Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру 20:27
В Иране заявили об эффективности "Спутника V" 20:25
Матч Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "МЮ" пройдет в Турине 20:16
Депутат от КПРФ предложил учитывать ипотеку при признании семьи малоимущей 20:04
Telegram-канал Трампа-младшего набрал более 1 миллиона подписчиков 19:57
Болгарская соцпартия призвала к запрету шествия националистов 19:31
"Ход королевы" может получить второй сезон 19:17
В московском метро под поездом погиб человек 19:07
Российские ученые планируют пополнить таблицу Менделеева тремя элементами 19:06
Отток капитала из РФ сократился до 8 млрд долларов в январе 19:02
Худрука МХАТа Эдуарда Боякова выписали после операции 18:53
У 3,4% строящихся домов высок риск стать проблемными 18:38
В Москве грузовик снес пешеходов 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 21:40
Рубрика: Спорт

Все еще ждет Хабиба

Глава UFC снова вызвал чемпиона на разговор
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов еще раз обсудит с главой промоушена Даной Уайтом возможность своего возвращения в октагон во время встречи в феврале.

- Сейчас я больше сфокусирован на своих проектах, - признался Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ". - Что касается карьеры бойца, то мне не нравится эта ситуация, когда все находится в подвешенном состоянии. Вроде бы парни (Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора - "РГ".) только подрались, уже примерно все знают, кто будет драться за пояс. Но Дана мне сказал, что он еще не закончил. Я ему написал, что легкий вес должен двигаться. Он мне ответил, чтобы я прилетал в конце февраля в Лас-Вегас. Ему надо принять какое-то решение, но с любым решением я буду согласен.

Президент UFC уже говорил, что победитель боя Порье - Макгрегор станет претендентом на титул. Хабиб Нурмагомедов отметил, что Дастин, учитывая его послужной список, заслуживает быть чемпионом.

Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

Главное сегодня

Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий
"Газпром" подтвердил сроки достройки "Северного потока-2" в водах Дании
РФ впервые за 30 лет не примет участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам
Собянин: В Москве за три года будет построено около сотни школ и детсадов
МИД РФ: Украина отказывается от "Спутника V" в угоду Западу
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса