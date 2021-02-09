Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов еще раз обсудит с главой промоушена Даной Уайтом возможность своего возвращения в октагон во время встречи в феврале.

- Сейчас я больше сфокусирован на своих проектах, - признался Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ". - Что касается карьеры бойца, то мне не нравится эта ситуация, когда все находится в подвешенном состоянии. Вроде бы парни (Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора - "РГ".) только подрались, уже примерно все знают, кто будет драться за пояс. Но Дана мне сказал, что он еще не закончил. Я ему написал, что легкий вес должен двигаться. Он мне ответил, чтобы я прилетал в конце февраля в Лас-Вегас. Ему надо принять какое-то решение, но с любым решением я буду согласен.

Президент UFC уже говорил, что победитель боя Порье - Макгрегор станет претендентом на титул. Хабиб Нурмагомедов отметил, что Дастин, учитывая его послужной список, заслуживает быть чемпионом.