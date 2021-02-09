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09.02.2021 18:48
Рубрика: Спорт

Главный тренер сборной РФ по биатлону озвучил задачу на ЧМ

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал задачу на стартующий в среду чемпионат мира.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

С 10 по 21 февраля в Поклюке пройдет чемпионат мира по биатлону. Главный тренер сборной России Валерий Польховский озвучил задачи, стоящие перед командой в Словении.

"Хорошо бы с медалями и выступить не хуже, чем в прошлом году. Такая стоит задача. Мы ее сами себе поставили. Бороться в каждой гонке за самые высокие места. Спортсмены об этом знают. Чемпионат мира - особый старт. Здесь все бывает", - приводит его слова "Матч ТВ".

При этом как такового медального плана у команды нет.

"Главное сделать все, чтобы спортсмена со всех сторон обеспечили, подготовили, выпустили на старт в хорошем состоянии, готовым бороться. В этом наша задача. Врачи, тренеры, массажисты, сервис - мы должны все вместе работать на результат", - сказал он.

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Также Польховский объяснил, почему в первом виде программы соревнований - смешанной эстафете, первым уйдет на старт именно Александр Логинов.

"Саша Логинов уже поопытнее. Все-таки Эдуард Латыпов принял участие не в стольких эстафетных гонках на Кубке мира, а тем более на чемпионатах мира. С Александром переговорили", - рассказал он.

Ранее стало известно, что в смешанной эстафете 10 февраля выйдут на старт Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Спорт Биатлон

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