Гол Дзюбы принес победу "Зениту" над сборной Иордании

"Зенит" в контрольном матче переиграл сборную Иордании со счетом 1:0. Победу лидеру РПЛ принес точный удар Артема Дзюбы.

"Зенит", продолжающий подготовку к возобновлению сезона в ОАЭ, провел очередной контрольный матч. Команда Сергея Семака встречалась со сборной Иордании.

В стартовом составе клуба из Санкт-Петербурга вышли вратарь Кержаков, защитники - Круговой, Хотулев, Ловрен, Караваев, полузащитники - Мостовой, Вендел, Барриос, Оздоев, Малком, а также форвард Дриусси.

"Зенит" в первом тайме больше атаковал, но счет в матче так и не был открыт. После перерыва Семак заменил 9 игроков, а вскоре травму получил Малком.

Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте. Артем Дзюба переиграл защитников и нанес точный удар в дальний угол.

Следующий матч "Зенит" проведет 12 февраля против сборной Узбекистана и армянского "Пюника".

После матча Сергей Семак прокомментировал травму Малкома.

"Пока не знаем, я думаю, завтра будет какая-то информация. Сейчас по горячим следам достаточно сложно что-то сказать - посмотрим. Момент неприятный и его ощущения тоже достаточно неприятные, но насколько серьезная травма, сказать пока нельзя. Завтра будет информация", - сказал главный тренер "Зенита".