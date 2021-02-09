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09.02.2021 19:46
Рубрика: Спорт

Гол Дзюбы принес победу "Зениту" над сборной Иордании

Текст: Максим Домчев
"Зенит" в контрольном матче переиграл сборную Иордании со счетом 1:0. Победу лидеру РПЛ принес точный удар Артема Дзюбы.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

"Зенит", продолжающий подготовку к возобновлению сезона в ОАЭ, провел очередной контрольный матч. Команда Сергея Семака встречалась со сборной Иордании.

Фото: Reuters
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В стартовом составе клуба из Санкт-Петербурга вышли вратарь Кержаков, защитники - Круговой, Хотулев, Ловрен, Караваев, полузащитники - Мостовой, Вендел, Барриос, Оздоев, Малком, а также форвард Дриусси.

"Зенит" в первом тайме больше атаковал, но счет в матче так и не был открыт. После перерыва Семак заменил 9 игроков, а вскоре травму получил Малком.

Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте. Артем Дзюба переиграл защитников и нанес точный удар в дальний угол.

Следующий матч "Зенит" проведет 12 февраля против сборной Узбекистана и армянского "Пюника".

После матча Сергей Семак прокомментировал травму Малкома.

"Пока не знаем, я думаю, завтра будет какая-то информация. Сейчас по горячим следам достаточно сложно что-то сказать - посмотрим. Момент неприятный и его ощущения тоже достаточно неприятные, но насколько серьезная травма, сказать пока нельзя. Завтра будет информация", - сказал главный тренер "Зенита".

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