Госдума поддержала проект о включении в электронные трудовые стажа до 2020 года

Стаж работы до 2020 года может быть внесен в электронные трудовые книжки. Такой законопроект одобрила Госдума во втором, основном чтении.

Для этого работник, чей стаж учитывается в электронном виде, должен обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в бумажной трудовой книжке.

В пояснительной записке отмечается, что эта норма "предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит для граждан процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования". Кроме того, авторы законопроекта (он разработан правительством) считают, что это упростит взаимодействие работника и работодателя в условиях дистанционной работы.

Напомним, введение электронных трудовых книжек началось с 1 января 2020 года. Переход на цифровой формат учета стажа - дело добровольное, работник вправе выбрать и прежний вариант. Исключение - те, кто устроился на работу в этом году, им бумажные книжки уже не заводят.

Тем, кто перешел на электронные документы, ПФР рекомендует хранить бумажные книжки, поскольку в электронной сейчас фиксируется только стаж, начиная с 2020 года.