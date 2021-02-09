Госдума повышает штрафы за нарушение правил обработки персональных данных

Размер штрафов за незаконную обработку персональных данных будет увеличен в два раза. Такой законопроект Госдума приняла во вторник во втором, основном чтении. Поправки вносятся в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) "Нарушение законодательства РФ в области персональных данных".

Обработка данных в случаях, не предусмотренных законодательством, повлечет штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. В действующей редакции КоАП эти суммы вдвое меньше.

Кроме того, в КоАП предлагается прописать норму о том, что за повторное нарушение накажут еще большими штрафами. Для граждан они устанавливаются в размере от 4 тыс. до 12 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Предлагается также увеличить вдвое штрафы за обработку персональных данных без письменного согласия владельца. Так, для граждан они составят в размере от 6 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 150 тыс. рублей.