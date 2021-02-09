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09.02.2021 15:40
Рубрика: Власть

Госдума повышает штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Текст: Татьяна Замахина
Проект о штрафах за неповиновение законным распоряжениям правоохранителей на митингах прошел в Госдуме второе чтение.
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Ранее палата парламента приняла базовые законы о новых правилах для митингов - в частности, о запрете их финансировать из иностранных источников, а также анонимно.

Фото: iStock
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В дополнение одобрены (пока во втором чтении) следующие поправки в КоАП:

- за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов на митингах штрафы для граждан за первое деяние составят от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей. Также предлагается, что альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов;

- за нарушение финансирования митингов (неправомерное перечисление средств) спонсору-гражданину будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В редакции второго чтения предлагается ввести санкции и для должностных лиц: штраф предлагается от 15 до 30 тысяч рублей;

- для организаторов, которые берут незаконную спонсорскую помощь или не отчитываются по установленной форме, вводятся штрафы для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.

Мягкость нынешнего наказания для нарушителей на митингах, как ранее заявил Дмитрий Вяткин, ведет к подрыву основ управления в государстве и может повлечь серьезные последствия.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Закон о митингах Законопроекты и комментарии

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