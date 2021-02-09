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09.02.2021 14:49
Рубрика: Власть

Госдума ввела временные удостоверения для лиц без гражданства

Текст: Татьяна Замахина
Для лиц без гражданства, находящихся на территории России, вводятся временные удостоверения личности сроком на десять лет. Такой закон приняла Госдума.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Удостоверение будет выдаваться лицам без признаваемых в РФ документов, подтверждающих их личность. А также - в случае "отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство".

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Заявление о получении удостоверения должно быть подано в территориальный орган МВД России, выдача происходит в течение 10 рабочих дней. Обладатели таких удостоверений смогут работать в РФ без оформления разрешительных документов.

Такое удостоверение будет аннулировано, если его обладатель получит какое-либо иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть Россию в течение 15 дней. При этом при аннулировании документа лицу выдается справка для следования в посольство принимающего его государства.

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