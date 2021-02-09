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09.02.2021 15:17
Рубрика: Власть

Госдума вводит тюремные сроки за пропаганду наркотиков в сети

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за склонение в интернете к потреблению наркотиков. Максимальный срок будет грозить при наступлении тяжелых последствий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторами проекта выступили депутаты разных фракций, включая главу комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева.

Фото: iStock
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"С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков", - выступил за необходимость ужесточения мер председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что в сети среди прочего размещают сведения, где их можно приобрести. "Основными потребителями этой информации становятся совсем молодые люди, часто - несовершеннолетние, - указал спикер. - Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает".

За склонение к наркотикам в интернете будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, срок составит от 12 до 15 лет.

Пискарев сообщил, что в поле зрения комиссии попали многочисленные материалы, основная цель которых возбудить интерес молодых людей и подростков к употреблению наркотиков. В качестве примера он привел "Радио Свобода" (признано в России иноагентом), которое вело в интернете трансляцию несогласованной акции по легализации марихуаны в 2019 году в Санкт-Петербурге.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Вопиющим фактом склонения к употреблению наркотиков являлась массовая раздача участникам акции семян марихуаны", - отметил депутат.

По оценке комиссии, Запад развернул против России кампанию по увеличению количества наркоманов. Методом для этого стали попытки формирования у детей и молодежи терпимого отношения к потреблению наркотиков. А ведь это представляет прямую угрозу демографическому росту, подчеркнул Пискарев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Борьба с наркотиками Законопроекты и комментарии

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