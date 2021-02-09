Госдума вводит тюремные сроки за пропаганду наркотиков в сети

Авторами проекта выступили депутаты разных фракций, включая главу комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева.

"С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков", - выступил за необходимость ужесточения мер председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что в сети среди прочего размещают сведения, где их можно приобрести. "Основными потребителями этой информации становятся совсем молодые люди, часто - несовершеннолетние, - указал спикер. - Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает".

За склонение к наркотикам в интернете будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, срок составит от 12 до 15 лет.

Пискарев сообщил, что в поле зрения комиссии попали многочисленные материалы, основная цель которых возбудить интерес молодых людей и подростков к употреблению наркотиков. В качестве примера он привел "Радио Свобода" (признано в России иноагентом), которое вело в интернете трансляцию несогласованной акции по легализации марихуаны в 2019 году в Санкт-Петербурге.

"Вопиющим фактом склонения к употреблению наркотиков являлась массовая раздача участникам акции семян марихуаны", - отметил депутат.

По оценке комиссии, Запад развернул против России кампанию по увеличению количества наркоманов. Методом для этого стали попытки формирования у детей и молодежи терпимого отношения к потреблению наркотиков. А ведь это представляет прямую угрозу демографическому росту, подчеркнул Пискарев.