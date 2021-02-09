Граждане старше 60 лет включены в приоритетную группу при вакцинации

Лица старше 60 лет отнесены к приоритету первого уровня при вакцинации от COVID-19 по календарю профилактических прививок, - такие изменения внесены в декабрьский 2020 года приказ Минздрава РФ о приоритетных группах при проведении прививок против коронавируса.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ