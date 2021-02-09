Граждане старше 60 лет включены в приоритетную группу при вакцинации

Согласно документу, в Национальном календаре профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям в первой группе приоритетных категорий появилась еще одна: лица в возрасте 60 лет и старше.
Теперь перечень приоритетных категорий выглядит следующим образом:
В первую группу приоритета включены:
работники медицинских и образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ;
граждане, проживающие в организациях соцобслуживания;
граждане, имеющие хронические заболевания (бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение;
граждане в возрасте 60 лет и старше.
К приоритету второго уровня отнесены:
работники организаций транспорта и энергетики;
сотрудники правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;
вахтовики;
волонтеры;
военнослужащие;
работники организаций сферы предоставления услуг.
К третьему уровню приоритета отнесены:
государственные гражданские и муниципальные служащие;
студенты средних профессиональных и высших образовательных организаций старше 18 лет;
граждане, подлежащие призыву на военную службу.