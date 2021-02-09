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09.02.2021 22:31
Рубрика: Общество

Граждане старше 60 лет включены в приоритетную группу при вакцинации

Текст: Ирина Невинная
Лица старше 60 лет отнесены к приоритету первого уровня при вакцинации от COVID-19 по календарю профилактических прививок, - такие изменения внесены в декабрьский 2020 года приказ Минздрава РФ о приоритетных группах при проведении прививок против коронавируса.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Согласно документу, в Национальном календаре профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям в первой группе приоритетных категорий появилась еще одна: лица в возрасте 60 лет и старше.

Теперь перечень приоритетных категорий выглядит следующим образом:

В первую группу приоритета включены:

работники медицинских и образовательных организаций, организаций социального обслуживания и МФЦ;

граждане, проживающие в организациях соцобслуживания;

граждане, имеющие хронические заболевания (бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение;

граждане в возрасте 60 лет и старше.

К приоритету второго уровня отнесены:

работники организаций транспорта и энергетики;

сотрудники правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

вахтовики;

волонтеры;

военнослужащие;

работники организаций сферы предоставления услуг.

К третьему уровню приоритета отнесены:

государственные гражданские и муниципальные служащие;

студенты средних профессиональных и высших образовательных организаций старше 18 лет;

граждане, подлежащие призыву на военную службу.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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