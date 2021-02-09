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09.02.2021 09:41
Рубрика: Общество

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" сводится с орбиты

Текст: Наталия Ячменникова

Космический грузовик "Прогресс МС-15" отстыковался от МКС в 08:21 мск. После отвода корабля на безопасное удаление от станции специалисты ЦУПа начали контролируемое сведение корабля с околоземной орбиты.

Фото: SPACEX / AFP
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По расчетам баллистиков, двигатели "Прогресс МС-15" будут включены в 11:30 мск и, отработав положенный импульс на торможение, переведут корабль на спуск к планете. В 12:13 мск несгораемые элементы упадут в расчетной зоне несудоходного района Тихого океана. Он находится примерно в 1 680 км восточнее г. Веллингтон (Новая Зеландия). Как сообщает Роскосмос, госкорпорация выполнила все необходимые процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов.

Миссия корабля "Прогресс МС-15" продлилась 201 сутки. В составе российского сегмента МКС он находился с 23 июля 2020 года. Его полет с космодрома Байконур до станции занял всего 3 часа 18 минут 31 секунду. Это стало новым рекордом для грузовых космических кораблей. Корабль доставил на МКС более 2,5 тонн различных грузов, необходимых для поддержания полета станции в пилотируемом режиме и выполнения научно-прикладных исследований на ее борту.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Общество Космос

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