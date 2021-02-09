Хакеры атаковали разработчиков игры Cyberpunk 2077

Какая-то очень черная кошка перешла дорогу студии CD Projekt RED. Иначе как еще объяснить постоянные несчастья, словно из рога изобилия вываливаемые на компанию?

После целой череды неудач, связанных с релизом Cyberpunk 2077, поляки опубликовали сообщение о том, что они подверглись хакерской атаке.

Киберпреступники взломали серверы, похитив огромный массив данных, и требуют выкуп в течение 48 часов.

Согласно заявлению CDPR, информация пользователей и игроков, в том числе платежная, осталась в безопасности.

В компании также отметили, что не собираются вести переговоры со злоумышленниками, и сейчас занимаются устранением нанесенного ущерба.