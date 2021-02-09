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Худрука МХАТа Эдуарда Боякова выписали после операции

Драматический театр
    09.02.2021, 18:53
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Госпитализированного и прооперированного в конце января художественного руководителя МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова выписали из больницы.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Эдуарда Владиславовича выписали", - сообщили там. Какую именно операцию перенес Бояков, сказано не было.

Бояков родился в 1964 году в Дагестанской АССР. На пост худрука МХАТа был назначен 4 декабря 2018 года, сменил на этом посту Татьяну Доронину.

Ранее Эдуард Бояков являлся директором Российского академического молодежного театра и художественным руководителем московского театра "Практика".

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