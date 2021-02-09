"Яндекс" создаст собственный сервис оплаты Yandex Pay

Компания "Яндекс" занимается разработкой платежного сервиса Yandex Pay. Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте компании, где описаны условия работы сервиса.

"Сервис Yandex Pay, доступный на веб-страницах "Яндекса", в том числе в интерфейсе сервиса, с помощью которого пользователь имеет возможность вводить и сохранять данные своих банковских карт, в том числе (при выборе функции) с созданием для них токенов, управлять данными банковских карт, использовать данные банковских карт в целях совершения безналичной оплаты в адрес продавца, подключенного к сервису", - сообщается в описании сервиса.

Отмечается, что сервис предназначен для некоммерческого личного использования. Чтобы им воспользоваться, необходимо пройти регистрацию в экосистеме Яндекса или выполнить авторизацию.

Для оплаты необходимо привязать карту, ранее сохраненную в учетной записи других сервисов Яндекса, либо добавить новую. Полноценно использовать сервис можно только совершеннолетним.