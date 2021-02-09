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"Яндекс" создаст собственный сервис оплаты Yandex Pay

Текст:   Иван Черноусов
09.02.2021,  
22:22
Фото: Эльмира Аширова/РГ Фото: Эльмира Аширова/РГ
Фото: Эльмира Аширова/РГ

Компания "Яндекс" занимается разработкой платежного сервиса Yandex Pay. Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте компании, где описаны условия работы сервиса.

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"Сервис Yandex Pay, доступный на веб-страницах "Яндекса", в том числе в интерфейсе сервиса, с помощью которого пользователь имеет возможность вводить и сохранять данные своих банковских карт, в том числе (при выборе функции) с созданием для них токенов, управлять данными банковских карт, использовать данные банковских карт в целях совершения безналичной оплаты в адрес продавца, подключенного к сервису", - сообщается в описании сервиса.

Отмечается, что сервис предназначен для некоммерческого личного использования. Чтобы им воспользоваться, необходимо пройти регистрацию в экосистеме Яндекса или выполнить авторизацию.

Для оплаты необходимо привязать карту, ранее сохраненную в учетной записи других сервисов Яндекса, либо добавить новую. Полноценно использовать сервис можно только совершеннолетним.