Япония запустит на орбиту "космический буддийский храм"

Основанный в Киото в 874 году буддийский храмовый комплекс Дайгодзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, запустит на орбиту Земли небольшой храм, который будет вращаться вокруг нашей планеты на высоте 300-400 километров, совершая один оборот примерно за 90 минут. Об этом сообщает японская газета Asahi.

Размер храма-спутника составит 20 сантиметров в длину, 30 сантиметров в высоту и 10 сантиметров в глубину. Внутри спутника будет небольшая статуэтка Будды, а также два молитвенных свитка.

В настоящий момент спутник-храм разрабатывается компанией Terra Space Inc. Запуск намечен на 2023-й год. Специальное приложение будет показывать местоположение спутника на небосводе, чтобы верующие знали, когда молиться.

Монахи Дайгодзи полагают, что храм на орбите позволит "шире охватить планету молитвой за мир".