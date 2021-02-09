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09.02.2021 11:06
Рубрика: Общество

Итоговое собеседование сдадут более 1,4 миллиона девятиклассников

Текст: Ксения Колесникова
1 миллион 431 тысяч девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку в основной срок 10 февраля 2021 года. Об этом сообщает Рособрнадзор. "Зачет" за это испытание - допуск к ОГЭ.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

- В 2021 году в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, по решению региональных органов исполнительной власти, итоговое собеседование может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий, - сообщает Рособрнадзор. - В 70% регионов собеседование будет проведено в традиционном очном формате, в остальных - в комбинированном, с использованием как очной, так и дистанционной формы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Всего будет четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником

- На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут, - рассказали в Рособрнадзоре. - Итоговое собеседование оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для выпускников, получивших "незачет", либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования - 10 марта и 17 мая 2021 года.

Во всех школах, где пройдет итоговое собеседование, будут применяться меры эпидемиологической безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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