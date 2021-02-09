Не слишком почетное звание города с наибольшим загрязнением атмосферного воздуха досталось Челябинску. Об этом объявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, задача властей - сделать так, чтобы воздух в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы стал чистым. Это должно быть заметно не просто по приборам, а буквально через открытую форточку: открыл окно и понял, что дышать здесь теперь можно без опасений за свое здоровье. Для решения этой ситуации в России действует федеральный проект "Чистый воздух". Его цель - снизить к 2024 году совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 12 городах-участниках на 902 тыс. тонн, или на 22% по отношению к уровню 2017 года (или на 4,1 млн тонн), уточняет Росприроднадзор. Более того, к 2024 году уровень загрязнения воздуха во всех городах-участниках не должен быть выше "повышенного", добавили в минприроды.

Чистота воздуха - дело не только крайне важное, но и дорогостоящее. В федеральный бюджет на нее заложено немало. Фото: Pahi / Istock

"Наша цель - снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза к 2030 году, - сказала Виктория Абрамченко. - Создание по-настоящему комфортной и безопасной среды для жизни граждан должно быть безусловным приоритетом".

Опрос "Общероссийского народного фронта" показал, что субъективно улучшение воздуха за последние два года отметили 16% опрошенных жителей городов с признанным наибольшим загрязнением атмосферы выбросами. Наибольшая доля таких ответов - до 30% - были в Магнитогорске, Челябинске и Череповце. В остальных городах, по мнению опрошенных, ситуация практически не изменилась.

Чистота воздуха - дело не только важное, но и дорогостоящее. Федеральный бюджет заложил на эти цели в 2021-2023 годах 31,2 млрд рублей, а общий объем внебюджетного финансирования составит почти 500 млрд рублей, сообщили в минприроды.

"Промышленными предприятиями за счет собственных средств выполняются мероприятия, направленные на снижение выбросов, в том числе внедрение эффективных экологичных технологий, установку газоочистного оборудования, совершенствование технологических процессов, - пояснили в минприроды. - С целью обеспечения реализации федерального проекта подписано 33 соглашения с промышленными предприятиями. Кроме того, 11 соглашений и одно дополнительное соглашение о внесении изменений в перечень мероприятий в настоящее время находятся на подписании".

Только в одном Челябинске задачи снижения выбросов активно решают девять крупнейших предприятий, добавили в ведомстве.

Региональные власти, со своей стороны, тоже предпринимают посильные меры для улучшения экологической ситуации. В первую очередь они заняты обновлением общественного транспорта, переводом автобусов на газомоторное топливо, людям, живущих в частных домах, помогают перейти с дров и угля на газовое отопление, занимаются озеленением и благоустройством городов, перечислили в минприроды.

"Работа по снижению выбросов ни в коем случае не должна сводиться только к мероприятиям по переводу общественного транспорта на альтернативные виды топлива и энергии, - предостерегла вице-премьер. - Такие меры, по экспертным оценкам, дадут эффект в рамках федерального проекта в объеме не более 3%. Мы должны определить приоритетные мероприятия, которые дадут ощутимый результат. Важна активизация работы с крупными загрязнителями".

В федеральном проекте "Чистый воздух" участвуют 12 городов. Фото: AlxeyPnferov / Istock

Тем не менее реализация федерального проекта "Чистый воздух" находится под угрозой и достичь ее целей по снижению выбросов в атмосферу в обозримом времени может не получиться, предупреждает глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мы фиксируем угрозу срыва исполнения указа президента о снижении уровня выбросов в 12 городах с наиболее загрязненной атмосферой, - отметил он. - Третий год регионы реализуют проекты на свои небольшие деньги, что-то за свой счет делают промышленники. В 2019 году финансы не пришли из-за недоработки федеральных чиновников, в прошлом году затянули с отправкой денег регионам, а потом минфин забрал средства в Резервный фонд. Сдвинулся срок по выполнению сводных расчетов загрязнения воздуха, а это необходимая процедура для выполнения федпроекта".

Эксперт площадки "Экология" ОНФ Александр Коган оценивает, что при нынешних темпах борьбы за чистый воздух спокойно открывать форточку даже в самых загрязненных городах можно будет лишь к 2031 году. Организация предлагает обратить особое внимание на те технологии, которые используют предприятия. Чем быстрее они перейдут на наилучшие доступные образцы, тем раньше люди вокруг смогут спокойно дышать.

По заверению минприроды, в этом году подобных срывов и проволочек не будет. К 1 марта Росприроднадзор завершит формирование системы квотирования и установит предельные размеры выбросов загрязняющих веществ для предприятий. В основе этой калькуляции положены риски для здоровья населения от выбрасываемых веществ на каждой конкретной территории. В результате улучшения станут заметны и по показаниям приборов, и по субъективному ощущению жителей.