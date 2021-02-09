Как мигрируют люди и денежные потоки между Россией и Беларусью

Объемы экономической поддержки экономики Республики Беларусь со стороны России за 2009-2019 гг. составили почти 200 млрд долларов. Это и льготные государственные кредиты (16,4 млрд), и экономия на льготной стоимости нефти и газа (70,2 млрд), и денежные переводы граждан и юридических лиц из России (1,7 млрд) и т.п.

Эти средства оказали серьезную поддержку экономике и социальной сфере Беларуси. Для наглядности: почти 20 млрд долл. каждый год - это объем налоговых льгот и освобождений для белорусских предпринимателей, это четыре годовых фонда оплаты труда бюджетников, три годовых объема расходов на выплату пенсий или семь годовых объемов расходов на дорожное строительство.

В последние годы поток трудовых мигрантов из Беларуси в Россию увеличивался. Сейчас, по оценкам экспертов, в России проживает и работает более миллиона белорусских граждан. Казалось бы, денежные переводы из России в Беларусь должны показывать при этом постоянный прирост, однако картина выглядит иначе: в 2020 году рост показали денежные переводы из Беларуси в Россию

По данным МВД Беларуси, в 2019 году работать за границу уехало 9 тыс. человек. Из них 1,6 тысячи устроились на работу в Польше и чуть более тысячи - в Литве. Но пальму первенства ожидаемо взяла Россия - сюда в 2019 году приехало жить и работать 4,2 тысячи белорусов - более половины всей официальной трудовой миграции страны.

Официально устроиться на работу в России для белорусов не составляет труда. Здесь нет конкуренции с выходцами из Западной Украины, как в европейских странах, отсутствует языковой барьер и нет никаких юридических сложностей.

С 1992 года действует соглашение о пенсиях в рамках Союзного государства, напоминает Елена Кузьмина, завсектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН. А с середины января 2021 года пенсионное соглашение между странами заработало и в рамках Евразийского экономического союза. Теперь выплаты пенсий будут производиться независимо от того, где пенсионер проживает - в России, Беларуси, Казахстане, Армении или другой стране ЕАЭС.

Официальная статистика учитывает только тех, кто работает по контрактам и регистрируется. По неофициальным данным, которые экономисты презентуют на конференциях, число работающих в России белорусов составляет около миллиона человек, рассказывает Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции.

Белорусы могут находиться в России до 90 дней без регистрации, а насколько оформление происходит в рамках закона, остается на совести работодателей. В России сохраняются проблемы правоприменения, обращает внимание Сергей Рекеда: "До сих пор не все российские работодатели воспринимают работников-белорусов как россиян, как должно было бы быть с точки зрения Союзного государства. Это тоже проблема - необходима реализации тех соглашений, которые были достигнуты".

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Алпатова

По словам Кузьминой, поток работников из Беларуси заметно растет в последние годы. В большей степени едут из приграничных регионов, в основном из-за экономических причин, в том числе из-за закрытия производств. На увеличение потока трудовых мигрантов повлиял и так называемый указ о тунеядстве, принятый в Беларуси несколько лет назад. Его суть в том, что граждане, которые нигде официально не работали, обязаны были платить налог, рассказывает Кузьмина. Потом этот указ был отменен, так как стало понятно, что для Беларуси это не самый лучший выход.

В основном белорусы заняты в дорожном строительстве, говорит Кузьмина. "В строительстве белорусы тоже заняты, но в меньшей степени, чем приезжие из азиатских республик. Скорее, речь о сегменте элитного строительства", - полагает она. Это подтверждают и данные МВД Беларуси - в 2019 году большинство белорусских трудовых мигрантов были представителями рабочих специальностей (7311 человек), а вторые по численности - работники сферы обслуживания и торговли.

Рост трудовой миграции должен был бы обусловить и рост денежных переводов из России в Беларусь, однако данные центробанков обеих стран говорят об обратном. Денежные переводы физлиц из России в Беларусь, которые показывали позитивную динамику в 2019 году, в прошлом году сократились: если в III квартале 2019 года сумма переводов достигла 68,7 млн долл., то в III квартале 2020-го - всего 58,5 млн долл., по данным Банка России.

Сокращение переводов связано в первую очередь с девальвацией рубля, объясняет Рекеда. Подобная ситуация была и в 2015 году. В прошлом году рубль оказался под давлением целого ряда внешних факторов - за год курс доллара вырос с 62 до 74 рублей. Эксперты связывают это с обвалом нефтяных цен, а также с геополитическими факторами. В 2020 году удар нанесла пандемия. "Закрытые границ, несмотря на принципы Союзного государства, сильно сказались на экономике. 2020 год ярко продемонстрировал, что российский рынок труда очень важен для белорусов", - говорит Рекеда.

При сложной экономической ситуации денежные переводы из Беларуси в Россию, наоборот, выросли - по данным Национального банка Беларуси, их сумма увеличилась с 20,6 млн долларов в I квартале 2020 года до 31,8 млн долларов в IV-м. Но эти цифры значительно меньше переводов из России в Беларусь, говорит Рекеда, и колебания больше ощущаются.