Как не потерять 4,8% ВВП: отраслевые министерства рассмотрят предложения РСПП

Первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов поручил пяти ключевым министерствам до 25 февраля рассмотреть предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по отладке механизмов управления интеллектуальной собственностью. Совместно изучить возможности реализации инициатив и отчитаться о результатах нужно будет Министерству экономического развития, Министерству финансов, Министерству образования и науки, Министерству культуры и Министерству юстиции.

Предложения РСПП были подготовлены Комитетом РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям в тесном контакте с бизнес-сообществом, учеными, институтами развития. Изначально инициативы были направлены в Администрацию Президента, где признали их значимость и важность. Так, в ноябре 2021 года Комитет совместно с Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представил доклад "Управление интеллектуальной собственностью в России: оценки вероятных потерь, риски, драйверы развития". Согласно исследованию, наша страна ежегодно теряет 4,8% ВВП из-за неэффективного управления интеллектуальной собственностью.

Член правления РСПП, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский отметил, что предложения призваны решить главную проблему, сформулированную в докладе: "Только производственные отрасли нашей экономики ежегодно теряют 3,52 трлн рублей из-за неэффективного управления интеллектуальной собственностью. В этой ситуации, каковы бы ни были инвестиции в науку и человеческий капитал, мы всегда будем в проигрыше. Существующая система - это решето, через которое утекают в том числе государственные инвестиции в технологии и креатив".

По его словам, пакет предложений отражает реальные запросы бизнеса. "Мы провели серию консультаций с разными индустриями, в том числе специально посвятили докладу коллег из НИУ ВШЭ пленарное заседание Комитета. Итогом этих встреч и стал документ. Наши предложения основаны на реалистичном подходе, не требующем существенной корректировки законодательства или крупных бюджетных трат. Вместе с тем все эти меры несомненно окажут реальную поддержку бизнесу, устранят действующие барьеры и благотворно повлияют на деловой климат России", - уверен Андрей Кричевский.

В РСПП сформулировали шесть предложений. Во-первых, предлагается освободить выявленные и поставленные на учет в ходе инвентаризации нематериальные активы от налога на прибыль. Такая льгота уже действовала ранее в качестве временной меры, бизнес-сообщество призывает сделать ее постоянной. В РСПП отмечают, что при существующей ставке налога компании избегают инвентаризировать нематериальные активы, а значит, инвестиции в интеллектуальный капитал оказываются неэффективными.

Во-вторых, от налога на добавленную стоимость предлагают освободить лицензионные сделки. Тогда предпринимателям не придется в целях оптимизации налогов выдавать договоры на использование музыки в сети за договоры на использование ПО, крупные компании смогут без серьезных издержек покупать права у технологических стартапов, платформы по распространению контента - у студий и авторов.

В-третьих, РСПП предлагает скорректировать регламенты ЦБ, чтобы банки могли рассматривать интеллектуальную собственность в качестве ликвидного и коммерчески привлекательного залога. Сегодня нематериальные активы по умолчанию относят к залогам низкого качества, что затрудняет приток банковского капитала в креативные индустрии.

В-четвертых, предлагается усовершенствовать систему рассмотрения споров в судах, в частности, однозначно установить подсудность споров об интеллектуальных правах арбитражной системе правосудия, а также применять обеспечительные меры не только к пиратскому контенту, который блокируется по запросу правообладателя, но и другим охраняемым объектам, например товарным знакам. Наконец, в РСПП предлагают уйти от регламента, в соответствии с которым некоторые патентные споры необходимо обязательно первоначально рассматривать в административном порядке в Палате по патентным спорам.

В-пятых, предлагается в рамках частно-государственного партнерства обеспечить бизнес, науку, креативное сообщество удобными сервисами по управлению интеллектуальными правами (на базе блокчейн-инфраструктуры).

В-шестых, РСПП предлагает превратить Роспатент в публично-правовую компанию (ППК). При этом ключевой функцией новой организации станет защита инвестиций в российский интеллектуальный капитал. В отличие от неповоротливого и забюрократизированного ведомства, выполняющего среди прочего несвойственные ему "экспертные" функции, такая компания могла бы эффективно взаимодействовать с креативными и технологическими индустриями и самостоятельно зарабатывать на рыночных услугах.