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09.02.2021 21:20
Рубрика: Общество

Поймают на слове

Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 28(8379)
Вступил в силу закон, обязывающий соцсети "не допускать материалы, содержащие нецензурную брань".
За интересный и неожиданный мат человека могут даже похвалить, но только - в шахматах. Фото: Марина Волосевич За интересный и неожиданный мат человека могут даже похвалить, но только - в шахматах. Фото: Марина Волосевич
За интересный и неожиданный мат человека могут даже похвалить, но только - в шахматах. Фото: Марина Волосевич

Впервые на законодательном уровне закреплен термин "социальная сеть": это сайт, доступ к которому в течение суток имеют более 500 000 пользователей, находящихся на территории России. Статус "социальной сети" будет признаваться и регистрироваться Роскомнадзором и включаться в специальный реестр.

Как это коснется граждан? Надо ли любителям крепкого слова закрывать свои странички в "Одноклассниках" и "Фейсбуке"? Потянет ли администрация "ВКонтакте" своего пользователя-матерщинника в суд, чтобы самой не платить штрафы?

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ Константин Добрынин и член Ассоциации юристов России Алиса Борисова ответили на три вопроса "РГ - Недели", связанных с новым законом.

1. На кого именно распространяется запрет?

Константин Добрынин: Давайте не будем передергивать и все-таки внимательно станем читать закон: там установлен не запрет использования нецензурной лексики в социальных сетях, а обязанность владельцев социальных сетей по мониторингу и блокировке такой информации.

Что самое важное и волнующее аудиторию: для блогеров, администраторов "пабликов" и рядовых пользователей соцсетей дополнительные обязанности законом не предусмотрены.

Фото: Сергей Куксин
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Алиса Борисова: Соцсети обязаны мониторить размещаемый пользователями контент в целях выявления и блокировки информации, попавшей под запрет нового закона, и в случае выявления нарушений владельцем соцсети принимаются меры по ограничению доступа к информации пользователя.

За неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также провайдером хостинга противоправной информации "по требованию Роскомнадзора" Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрены штрафы, которые составляют размер от 800 тысяч до 4 млн рублей (при повторном направлении требования).

Что касается запрета на "распространение материалов, содержащих нецензурную брань" пользователями социальных сетей, то в отношении них владельцем соцсети могут быть применены меры по удалению неприемлемого контента, а также ограничение доступа. Вместе с тем закон не устанавливает штрафы "пользователям" интернета.

2. И что: теперь мы не сможем на собственной странице писать что хотим?

Константин Добрынин: Писать можете практически все, что пожелаете, - новых ограничений не добавилось.

Тем не менее при размещении тех или иных публикаций важно, как и прежде, помнить об общих запретах, установленных Уголовным кодексом. Это ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ст. 205.2 (призывы к террористической деятельности), ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам), ст. 128.1 (клевета) и многие другие составы преступлений. За оскорбления других лиц в интернете установлена административная ответственность (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ).

Что касается нашего родного мата, то выражаться крепко и нецензурно пользователям никто не запретил. Вероятность блокировки таких публикаций - да, увеличилась. Поэтому, если хотите, чтоб ваш литературный перл повисел подольше, старайтесь научиться ругаться изящно, без мата.

По логике закона блокировке будут подлежать не любые нецензурные слова, а публикации, которые, в том числе и с помощью нецензурных выражений, оскорбляют человеческое достоинство, общественную нравственность или выражают явное неуважение к обществу и государству.

Алиса Борисова: Пользователь вправе писать на своей странице любую информацию, которая не подпадает под ограничения закона об информации. Выражение чувств в эмоциональной форме возможно и с использованием ненормативной "обсценной" лексики, однако это не должно касаться конкретного лица, в том числе и в завуалированной форме. Закон не допускает также распространение "информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации".

3. Не вводится ли цензура?

Алиса Борисова: Новый закон в очередной раз напомнил, что ненормативная лексика, нецензурная брань в принципе запрещены и оскорбительны для лица, кому они адресованы.

Но писать тексты, посты возможно и с применением "крепкого словца", если они никого конкретно не затрагивают. Однако социальная сеть вправе будет их удалить, если сочтет их недопустимыми.

Фото: Gettyimages
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Со слов депутатов Государственной Думы, "закон не направлен на полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать. Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые они будут применять".

Как известно, запреты на использование нецензурной лексики применялись социальными сетями и ранее, еще до разработки законопроекта и его принятия, путем размещения соответствующей информации в пользовательских соглашениях и на главных страницах интернет-порталов.

Принятие нового закона о запрете нецензурной брани на личных страничках пользователей в соцсетях, на сайтах в сети интернет является фактически дополнением к ранее принятым законам, которые запрещали применять ненормативную лексику в общественных местах.

Таким образом, новый закон, не являясь карательным для пользователей, обращает внимание на то, что браниться плохо не только в реальной жизни, но и в социальных сетях.

Проект

Депутаты предлагают обязать "Фейсбук" открыть представительство в России

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи уже разрабатывает законопроект, регулирующий открытие иностранными интернет-компаниями представительств на территории России. Об этом сообщает РАПСИ.

Главная новация в том, что представительства должны обладать необходимыми полномочиями, чтобы в том числе нести ответственность по российским законам.

"Даже те представительства иностранных интернет-компаний, которые на данный момент существуют на территории России, нельзя назвать полноценно действующими, потому что коммерческая деятельность зачастую ведется не через них", - сказал председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Принципиальный вопрос: как заставить иностранные компании в случае принятия закона реально открыть свои представительства? Председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев предлагает обратить внимание на турецкий опыт: там после принятия соответствующего закона власти ввели мораторий на рекламу в "Фейсбуке", и компания достаточно быстро объявила об открытии представительства.

Соответственно такое представительство в случае открытия в России будет нести ответственность за соблюдение закона о блокировке мата.

Общество СМИ и соцсети Власть Работа власти Госуправление

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