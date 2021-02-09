Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей

Вступил в силу закон, обязывающий соцсети "не допускать материалы, содержащие нецензурную брань".

За интересный и неожиданный мат человека могут даже похвалить, но только - в шахматах. Фото: Марина Волосевич

Впервые на законодательном уровне закреплен термин "социальная сеть": это сайт, доступ к которому в течение суток имеют более 500 000 пользователей, находящихся на территории России. Статус "социальной сети" будет признаваться и регистрироваться Роскомнадзором и включаться в специальный реестр.

Как это коснется граждан? Надо ли любителям крепкого слова закрывать свои странички в "Одноклассниках" и "Фейсбуке"? Потянет ли администрация "ВКонтакте" своего пользователя-матерщинника в суд, чтобы самой не платить штрафы?

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ Константин Добрынин и член Ассоциации юристов России Алиса Борисова ответили на три вопроса "РГ - Недели", связанных с новым законом.

1. На кого именно распространяется запрет?

Константин Добрынин: Давайте не будем передергивать и все-таки внимательно станем читать закон: там установлен не запрет использования нецензурной лексики в социальных сетях, а обязанность владельцев социальных сетей по мониторингу и блокировке такой информации.

Что самое важное и волнующее аудиторию: для блогеров, администраторов "пабликов" и рядовых пользователей соцсетей дополнительные обязанности законом не предусмотрены.

Алиса Борисова: Соцсети обязаны мониторить размещаемый пользователями контент в целях выявления и блокировки информации, попавшей под запрет нового закона, и в случае выявления нарушений владельцем соцсети принимаются меры по ограничению доступа к информации пользователя.

За неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также провайдером хостинга противоправной информации "по требованию Роскомнадзора" Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрены штрафы, которые составляют размер от 800 тысяч до 4 млн рублей (при повторном направлении требования).

Что касается запрета на "распространение материалов, содержащих нецензурную брань" пользователями социальных сетей, то в отношении них владельцем соцсети могут быть применены меры по удалению неприемлемого контента, а также ограничение доступа. Вместе с тем закон не устанавливает штрафы "пользователям" интернета.

2. И что: теперь мы не сможем на собственной странице писать что хотим?

Константин Добрынин: Писать можете практически все, что пожелаете, - новых ограничений не добавилось.

Тем не менее при размещении тех или иных публикаций важно, как и прежде, помнить об общих запретах, установленных Уголовным кодексом. Это ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ст. 205.2 (призывы к террористической деятельности), ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам), ст. 128.1 (клевета) и многие другие составы преступлений. За оскорбления других лиц в интернете установлена административная ответственность (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ).

Что касается нашего родного мата, то выражаться крепко и нецензурно пользователям никто не запретил. Вероятность блокировки таких публикаций - да, увеличилась. Поэтому, если хотите, чтоб ваш литературный перл повисел подольше, старайтесь научиться ругаться изящно, без мата.

По логике закона блокировке будут подлежать не любые нецензурные слова, а публикации, которые, в том числе и с помощью нецензурных выражений, оскорбляют человеческое достоинство, общественную нравственность или выражают явное неуважение к обществу и государству.

Алиса Борисова: Пользователь вправе писать на своей странице любую информацию, которая не подпадает под ограничения закона об информации. Выражение чувств в эмоциональной форме возможно и с использованием ненормативной "обсценной" лексики, однако это не должно касаться конкретного лица, в том числе и в завуалированной форме. Закон не допускает также распространение "информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации".

3. Не вводится ли цензура?

Алиса Борисова: Новый закон в очередной раз напомнил, что ненормативная лексика, нецензурная брань в принципе запрещены и оскорбительны для лица, кому они адресованы.

Но писать тексты, посты возможно и с применением "крепкого словца", если они никого конкретно не затрагивают. Однако социальная сеть вправе будет их удалить, если сочтет их недопустимыми.

Со слов депутатов Государственной Думы, "закон не направлен на полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать. Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые они будут применять".

Как известно, запреты на использование нецензурной лексики применялись социальными сетями и ранее, еще до разработки законопроекта и его принятия, путем размещения соответствующей информации в пользовательских соглашениях и на главных страницах интернет-порталов.

Принятие нового закона о запрете нецензурной брани на личных страничках пользователей в соцсетях, на сайтах в сети интернет является фактически дополнением к ранее принятым законам, которые запрещали применять ненормативную лексику в общественных местах.

Таким образом, новый закон, не являясь карательным для пользователей, обращает внимание на то, что браниться плохо не только в реальной жизни, но и в социальных сетях.

Проект

Депутаты предлагают обязать "Фейсбук" открыть представительство в России

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи уже разрабатывает законопроект, регулирующий открытие иностранными интернет-компаниями представительств на территории России. Об этом сообщает РАПСИ.

Главная новация в том, что представительства должны обладать необходимыми полномочиями, чтобы в том числе нести ответственность по российским законам.

"Даже те представительства иностранных интернет-компаний, которые на данный момент существуют на территории России, нельзя назвать полноценно действующими, потому что коммерческая деятельность зачастую ведется не через них", - сказал председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Принципиальный вопрос: как заставить иностранные компании в случае принятия закона реально открыть свои представительства? Председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев предлагает обратить внимание на турецкий опыт: там после принятия соответствующего закона власти ввели мораторий на рекламу в "Фейсбуке", и компания достаточно быстро объявила об открытии представительства.

Соответственно такое представительство в случае открытия в России будет нести ответственность за соблюдение закона о блокировке мата.