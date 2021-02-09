Сегодня они запускают модный бренд, завтра - открывают 3D-студию, ветеринарию или агентство веб-дизайна. Ищут клиентов в "Инстаграме", "ВКонтакте", Тик-Токе. План продаж, рынок сбыта, реклама, бухгалтерия, налоги... Им нет еще и 18, но школьники и студенты уже выигрывают бизнес-конкурсы и получают гранты на свои проекты.

Бизнес-детки

Снять помещение, открыть свою модельную школу, набрать первых учениц ... Школьница из пермской деревни Кондратово Алина Гладких запустила бизнес в 10-м классе. Сейчас она готовится к ЕГЭ, а параллельно думает, как увеличить прибыль.

- Я теперь могу сама себя обеспечивать. И уже совершенно по-другому смотрят одноклассники, друзья, учителя, - признается Алина. - В моей модельной студии и школе эстетического воспитания Dei Perfecta занимаются 15 девочек от 12 до 16 лет. Учу их подиумной пластике, современному танцу и основам визажа. То есть тому, что умею сама.

Алина - финалистка разных конкурсов красоты и талантов, вице-мисс "Пермская Жемчужина", "Мисс Старшеклассница" и других. Так что опыт есть, и приличный. Так почему бы на нем не зарабатывать? Открыть ИП помогли родители, но всю бухгалтерию, включая приход-расход и уплату налогов, школьница ведет сама.

После 11-го класса юная бизнесвумен хочет подступать в театральное училище на режиссерское отделение. Пока студия базируется в помещении, арендуемом в обычном жилом доме. Но в ближайшее время она планирует перевести ее из деревни-пригорода в краевой центр. Тем более что небольшой капитал на раскрутку есть: в декабре прошлого года школьница получила 100 тысяч рублей как финалистка регионального конкурса "Бизнес Kids" (в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы").

Что важно? Конкурс - это история не только про деньги: в течение 10 недель более тысячи подростков из Пермского края учились привлекать клиентов, сводить дебет с кредитом, защищали свои проекты и идеи. Лучшие из них получили гранты по 130, 100 и 70 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-проектов, а также возможность стажировок у пермских предпринимателей.

Но многие из "бизнес-деток" уже и без взрослых зарабатывают реальные деньги. К примеру, финалист "Бизнес Kids" 17-летний Александр Пермяков создал свой бренд уличной одежды PASTAWEAR. Худи-толстовка - в районе двух тысяч рублей. Футболка - около тысячи. В придачу - модные лампасы на штаны со скидкой! Каждый месяц проект приносит от 10 тысяч рублей.

Ветеринар из соцсетей

Продавать что-то в соцсетях - от сувениров и тортов на заказ до гаджетов и веб-сайтов "под ключ" - одна из самых популярных сегодня бизнес-идей среди школьников и студентов. Затраты - минимальные. Сделал фото - и сразу выложил на онлайн-витрину. Кто-то сразу находит своих заказчиков, кто-то раскручивает проект несколько лет.

К примеру, студенты из Ростова-на-Дону создали проект инновационной ветеринарной клиники. Вызвать врача своему питомцу можно будет через соцсети и специальное мобильное приложение.

- На конкурсе проектов в "Точке кипения" наши ребята, студенты факультета менеджмента и предпринимательства, получили задание разработать проект ветеринарной клиники, - рассказала "РГ" завкафедрой антикризисного и корпоративного управления РГЭУ (РИНХ) Татьяна Синюк. - Им нужно было рассчитать вложения в проект, окупаемость, просчитать риски, - обычное задание для молодых специалистов, своего рода тренажер. Но когда ребята приступили к делу, то придумали несколько настолько классных идей, что захотели реально воплотить их в жизнь.

- Мы поняли, что рынок уже достаточно насыщенный - нужны нестандартные решения, которые позволили бы нам обойти конкурентов с уже устоявшейся клиентурой, - рассказывает студент первого курса Алексей Агуренко.

Чтобы снизить расходы, ребята решили делать акцент на выездных заказах. Тогда не нужно будет арендовать большое помещение - а это основная статья расходов. А еще ребята поняли, что в пригороде Ростова живут тысячи семей, которые ведут личное подсобное хозяйство. Своих ветеринаров в небольших селах, как правило, нет. Поэтому специалисты могли бы выезжать и на такие вызовы. Кажется, они нашли хорошую нишу - опросы жителей это подтвердили. Так что на логотипе клиники кроме кошки и собаки теперь красуется корова.

Продажи в соцсетях - одна из самых популярных бизнес-идей у школьников

Кстати, их проект - WildVet - получил второй приз и денежный сертификат на конкурсе по предпринимательству среди молодежи Ростовской области, который проводится оператором региональных центров "Мой бизнес".

Стартап в зачет

Для оренбургских подростков 14-17 лет в рамках нацпроекта "Поддержка малого и среднего бизнеса" проходит образовательный курс "Мой первый бизнес-проект". Детям здесь дают готовую, реально работающую систему: от оценки бизнес-идеи до расчета первоначального капитала, финансовой модели и продвижения.

Какие проекты точно "выстрелят"? К примеру, Алена Кильдишева из школы N 4 города Бузулука презентовала жюри свою анимационную студию, которая не прекращала работу даже в карантин. А Ксения Ботникова - ученица оренбургской гимназии N 4 - занимается разработкой веб-сайтов и визуализацией брендов в "Инстаграм". А еще онлайн-курсы по игре на гитаре, мастерская 3D-моделирования, студия психологической разгрузки - креатив школьников зашкаливает. Все эти проекты в Оренбурге уже начинают раскручиваться.

- Ребята предлагают реально крутые бизнес-идеи. Благодаря знаниям, полученным у нас, один из учеников запустил велорикшу на набережной Урала и за лето заработал 300 000 рублей, - рассказала создатель и тренер бизнес-курса для подростков Татьяна Демина.

Кстати

Школьники, студенты и молодые предприниматели смогут подать заявки на международный конкурс "Мой первый бизнес" до 28 февраля 2021 года. Принять участие могут ребята в возрасте от 14 до 23 лет как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Есть два основных направления - коммерческое и социальное, а также две лиги - школьная и студенческая.

- Конкурс - одна из возможностей попробовать себя и ответить на вопрос: "Бизнес - это для меня?". Не бойтесь неудач. При любом исходе вы останетесь победителем: познакомитесь с единомышленниками, получите новые знания и проверите себя на прочность. Благодаря конкурсу "Мой первый бизнес" в стране формируются новые люди - новый высокотехнологичный класс, те, кого мы ждем в качестве участников наших грантовых программ для новаторов и стартапов! - отметил советник генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник.

"Мой первый бизнес" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", который проходит в рамках нацпроекта "Образование". Лучшие конкурсанты получат возможность выиграть грант "Умник" номиналом до 500 000 рублей на реализацию проекта, экспертную и инвестиционную поддержку от действующих предпринимателей, обучение в двухмесячном акселерационном бизнес-курсе.