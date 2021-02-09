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Рубрика: В мире

Какие препятствия мешают развитию отношений КНР и США

После передачи власти в США новая администрация Дж. Байдена и китайская сторона последовательно высказались о намерении сотрудничества. Это укрепляет веру в то, что китайско-американские отношения смогут вернуться в здоровое русло. Однако есть еще немало препятствий, которые мешают восстановлению отношений между двумя странами, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Президент США Джозеф Байден в Белом доме. Фото: Evan Vucci/AP Президент США Джозеф Байден в Белом доме. Фото: Evan Vucci/AP
Президент США Джозеф Байден в Белом доме. Фото: Evan Vucci/AP

На днях один из мозговых центров США опубликовал доклад, в котором пытался спровоцировать стратегическую конфронтацию между КНР и США. Бывший госсекретарь США М. Помпео даже возмутился, что внешняя политика Дж. Байдена заставляет США терпеть обиды со стороны Китая. Поэтому все умеющие мыслить должны повысить бдительность.

Так называемая "Новая стратегия США в отношении Китая", опубликованная вышеназванным мозговым центром, не содержит ничего нового, кроме бездоказательных обвинений, "китайской угрозы", мышления игры с нулевой суммой и т. д.

В докладе специально упомянута известная "длинная телеграмма" о невозможности сотрудничества США с СССР, появившаяся 75 лет тому назад. Это явная попытка возродить времена "холодной войны". Но интересно, что автор доклада скрыл свое имя. Возникает резонный вопрос: если его совесть чиста, почему он анонимно опубликовал этот "сборник выдуманных историй"? По данным Национального совета по торговле между США и Китаем, начиная с 2018 года инициированные США торговые трения вызвали потерю 245 тысяч рабочих мест в США. Практика показывает, что новая волна конфронтации никому не пойдет на пользу.

Ряд аналитиков указывают на то, что американские правые остались самым большим врагом для государства. Как говорится в статье, опубликованной в американском журнале "Национальные интересы", упомянутый доклад напоминает о стратегически неправильном мышлении в отношении и китайских, и американских стратегий.

Поддерживает подобный менталитет времен "холодной войны" и скандально известный бывший госсекретарь США Майк Помпео. После ухода с поста он немедленно присоединился к Гудзоновскому институту консервативного Вашингтонского аналитического центра. На днях в интервью СМИ Майк Помпео вновь похвастался политикой бывшего правительства в отношении Китая, одновременно заявив, что внешняя политика администрации во главе с президентом Джо Байденом "просто позволят Китаю обижать нас как угодно". Такое негативное намерение, направленное на разрушение китайско-американского сотрудничества ради собственных интересов, раскрыли пользователями интернета одним комментарием: "Помпео считал себя кандидатом в президенты, но на самом деле он был просто как неудачная шутка".

В современном мире, будь то холодная или горячая война, будь то торговая или научно-техническая война, настоящих победителей не будет. Генри Киссинджер дал совет, что реальным тезисом в китайско-американских отношениях является не победа или поражение, а преемственность политики.

Общественность заметила, что новое правительство США проявляет готовность сотрудничества с Китаем. Можно предположить, что в китайско-американских отношениях начнется новая страница. В этот ключевой момент двум сторонам необходимо проявить чрезвычайную бдительность в отношении того, чтобы недоброжелатели каким-либо образом вмешивались в этот процесс.

Все надеются на то, что новое правительство США проявит искренность и доброжелательность, как можно скорее попытается исправить ошибки прошлого и устранить препятствия, мешающие продуктивному развитию двусторонних отношений с Китаем.

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